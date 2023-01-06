Мбаппе спортсмен года во Франции по версии L`Equipe. Бензема – второй

Французское издание L`Equipe опубликовало результаты голосования за лучшего спортмена года страны. Килиан Мбаппе набрал почти в два раза больше баллов, чем обладатель Золотого мяча Карим Бензема.

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Издание определяет звание лучшего спортсмена Франции с 1946-го года.

Полный список выглядит так:

Килиан Мбаппе (футбол, 832 балла) Карим Бензема (футбол, 484) Кентен Фийон-Майе (биатлон, 403) Антуан Дюпон (регби, 389) Леон Маршан (плавание, 358) Кевин Майер (легкая атлетика, 169) Клеман Ноэль (горные лыжи, 126) Гийом Сизерон (фигурное катание, 75) Ромен Каннон (фехтование, 52) Шарль Кодрелье (парусный спорт, 50)

Голосование закрылось ещё 20-го декабря. Каждый журналист издания составляет свой список из 5 лучших спортсменов. За первое место начисляется 6 очков, за второе – 4, а дальше на один бал меньше.