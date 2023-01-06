Мбаппе спортсмен года во Франции по версии L`Equipe. Бензема – второй
Для журналистов важнее вклад на чемпионате мира
Фото: twitter.com/PSG_inside
Французское издание L`Equipe опубликовало результаты голосования за лучшего спортмена года страны. Килиан Мбаппе набрал почти в два раза больше баллов, чем обладатель Золотого мяча Карим Бензема.
Издание определяет звание лучшего спортсмена Франции с 1946-го года.
Полный список выглядит так:
- Килиан Мбаппе (футбол, 832 балла)
- Карим Бензема (футбол, 484)
- Кентен Фийон-Майе (биатлон, 403)
- Антуан Дюпон (регби, 389)
- Леон Маршан (плавание, 358)
- Кевин Майер (легкая атлетика, 169)
- Клеман Ноэль (горные лыжи, 126)
- Гийом Сизерон (фигурное катание, 75)
- Ромен Каннон (фехтование, 52)
- Шарль Кодрелье (парусный спорт, 50)
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Голосование закрылось ещё 20-го декабря. Каждый журналист издания составляет свой список из 5 лучших спортсменов. За первое место начисляется 6 очков, за второе – 4, а дальше на один бал меньше.
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Источник:lequipe.fr
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