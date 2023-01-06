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Роналду стоя похлопал голу Аль-Насра в матче против Аль-Таи. Криштиану не попал в заявку – Видео

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Роналду стоя похлопал голу Аль-Насра в матче против Аль-Таи. Криштиану не попал в заявку – Видео

Фото: twitter.com/Cristiano

Новина українською

Криштиану Роналду похлопал забитому голу Таликси в матче "Аль-Наср" – "Аль-Таи". Он смотрит матч с трибун стадиона.

Ранее называлось несколько причин, почему португальца нет возможности зарегистрировать как игрока "Аль-Насра". Первая – это долги клуба, но тот же источник заявил, что они были погашены, а португалец зарегистрирован. Тем не менее, форвард не попал в заявку команды на матч с "Аль-Таи".

Вторая причина – Роналду не вписывается в лимит на легионеров. "Аль-Наср" готовится продать кого-то из иностранцев, чтобы иметь возможность использовать Криштиану.

Помимо невозможности зарегистрировать игрока, у португальца имеется двухматчевая дисквалификация из-за разбитого телефона мальчика-аутиста в прошлом сезоне. Согласно регламенту ФИФА, санкция переносится на новые чемпионаты в том числе.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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