Президент Коринтианса: Мы предлагали Роналду контракт, но Аль-Наср дал в 20 раз больше

Президент "Коринтианса" Дуилио Монтейру Алвес рассказал о переговорах с португальским форвардом Криштиану Роналду, который недавно перешёл в "Аль-Наср".

"Роналду после перехода в "Аль-Наср" говорил о предложении из Бразилии? Это было предложение "Коринтианса". Мы общались в течение долгого времени. Конечно, этот трансфер было бы трудно осуществить, но это "Коринтианс", почему бы не попробовать? Несколько раз мы общались с агентом игрока Жорже Мендешем.

Мы сделали ему предложение: его зарплата была бы равна той, которую он заработал бы по контракту в Манчестере, это много, но вполне реально. Но, чтобы вы понимали, предложение от "Аль-Насра" было в 20 раз больше", — сказал Алвес в эфире Os Donos da Bola.