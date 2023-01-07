В Египте два игрока покинут клуб из-за употребления марихуаны

Двух игроков египетского "Замалека" исключили из состава перед матчем за употребление марихуаны, а затем анонсировали разрыв контрактов с ними.

Защитники Ахмед Фетух и Абдалла Гомаа были выведены из состава перед игрой с "Аль-Дахлеей" якобы из-за симптомов ковида.

Однако спустя несколько часов после матча президент "Замалека" Мортада Мансур рассказал, что причина исключения игроков – их нахождение под воздействием марихуаны.

Немного позже президент клуба сообщил, что после этого инцидента оба футболиста покинут "Замалек".