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В Египте два игрока покинут клуб из-за употребления марихуаны

Общие новости
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Руководство команды не намерено терпеть такие действия

В Египте два игрока покинут клуб из-за употребления марихуаны

Збірна Єгипту, фото - facebook.com/TheAFCON

Новина українською

Двух игроков египетского "Замалека" исключили из состава перед матчем за употребление марихуаны, а затем анонсировали разрыв контрактов с ними.

Защитники Ахмед Фетух и Абдалла Гомаа были выведены из состава перед игрой с "Аль-Дахлеей" якобы из-за симптомов ковида.

Однако спустя несколько часов после матча президент "Замалека" Мортада Мансур рассказал, что причина исключения игроков – их нахождение под воздействием марихуаны.

Немного позже президент клуба сообщил, что после этого инцидента оба футболиста покинут "Замалек".

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В статье: Египет Замалек (Египет)
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Источник:
Kingfut

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