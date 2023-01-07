Аль-Наср внес Роналду в заявку на сезон
Лимин на легионеров был соблюден
Фото: twitter.com/AlNassrFC
"Аль-Наср" смог внести португальского новичка Криштиану Роналду в заявку на сезон.
Из-за лимита на легионеров камерунский нападающий Венсан Абубакар покидает клуб из Саудовской Аравии на правах аренды. Ранее эта преграда не давала зарегистрировать Криштиану.
Роналду не принял участие в матче «Аль-Насра» против "Аль-Таи" (2:0), который состоялся 6 января. Однако теперь игрок может дебютировать за клуб уже в ближайшее время.
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Источник:Rudy Galetti
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