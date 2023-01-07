Аль-Наср внес Роналду в заявку на сезон

"Аль-Наср" смог внести португальского новичка Криштиану Роналду в заявку на сезон.

Из-за лимита на легионеров камерунский нападающий Венсан Абубакар покидает клуб из Саудовской Аравии на правах аренды. Ранее эта преграда не давала зарегистрировать Криштиану.

Роналду не принял участие в матче «Аль-Насра» против "Аль-Таи" (2:0), который состоялся 6 января. Однако теперь игрок может дебютировать за клуб уже в ближайшее время.