Реальный претендент на Малиновского, фиаско Реала, потенциальное усиление Днепра-1. Главные новости за седьмое января
А также продолжение саги вокруг Мудрика
Фото: atalanta.it
UA-Футбол подготовил для вас подборку главных новостей за субботу, седьмого января
Руслан Малиновский в ближайшее время может стать игроком "Марселя"
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщает о том, что украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский на следующей неделе станет игроком "Марселя". Речь не идет о полноценном трансфере, а о переходе на условиях аренды с обязательным правом выкупа. "Бело-голубые" заплатят за полузащитника 10 миллионов евро и получат все права на украинца летом 2023-го года.
"Реал" в чемпионате Испании уступил "Вильярреалу"
Действующий чемпион Испании мадридский "Реал" потерпел фиаско в матче 16-го тура против "Вильярреала". Мадридцы столкнулись с серьезной оппозицией и кроме гола с пенальти ничего сопернику предложить не смогли. "Вильярреал" один свой точный удар также провел с 11-метровой отметки, однако также забил с игры.
С 2017-го года "Реал" не выигрывает на поле "Вильярреала". Это уже традиция.
"Днепр-1" взял на сбор шестерых игроков "Металлиста"
Лидер текущей турнирной таблицы УПЛ "Днепр-1" объявил планы на зимний перерыв. Первый тренировочный сбор команды состоится в Белеке (Турция) и начнется 8-го января.
Примечательно, что пройдут сбор с днепрянами шесть игроков, которые первую часть сезона 2022/23 провели за "Металлист". Это Орест Костик, Богдан Порох, Вячеслав Танковский, Евгений Подлепенец, Егор Клименчук и Максим Прядун.
Сага вокруг Мудрика продолжается
Продолжается трансферная сага с участием вингера донецкого "Шахтера" Михаила Мудрика. Как сообщают источники, "Арсенал" не готов платить за украинца сто миллионов евро, именно такую цену выставил "Шахтер". В то же время на горизонте продолжает находиться "Челси". Известно, что накануне Михаил Мудрик пообщался с главным тренером "синих" Грэмом Поттером.
Дидье Дешам продлил контракт со сборной Франции
Чемпион мира 2018 года и вице-чемпион мира 2022 Дидье Дешам продлил контракт со сборной Франции. Новое соглашение будет действовать до июня 2026-го года. Этот период затрагивает проведение Чемпионата Европы-2024 в Германии, а также Мундиаля-2026 в Канаде, Мексике и США.
Соответственно контракты настолько же времени продлены и у помощников наставника.
В АПЛ может стать больше украинцев
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби, ранее тренировавший "Шахтер", интересуется защитником "горняков" Николаем Матвиенко, а также хочет подписать еще одного украинского игрока. Речь идет о хавбеке Артеме Бондаренко.
Бондаренко провел под руководством Де Дзерби девять матчей, отличившись одним голом и одним ассистом. Они вместе работали в первой половине прошлого сезона.
"Ювентус" победил в Серии А, Интер потерял очки, Ливерпуль не решил вопрос с Кубком Англии
О результатах топ-матчей дня. "Интер" в Серии А не сумел переиграть скромную "Монцу" – ничья 2:2. В то время как "Ювентус" справился с "Удинезе" (1:0), заслужившим славу грозы авторитетов. В Кубке Англии "Ливерпуль" не смог решить вопрос с первой попытки. Ничья с "Вулвергемптоном" (2:2) означает, что в 1/32-й финала будет переигровка.
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