Российский судья остался в элитной категории УЕФА

Судейским комитетом УЕФА были определены арбитры, вошедшие в элитную категорию на вторую часть текущего сезона. Одним из 30-ти рефери стал российский судья Сергей Карасев.

Его соотечественники также вошли в первую и вторую категорию УЕФА. Кроме этого, двое российских арбитров Артем Любимов и Павел Шадыханов впервые попали в шорт-лист ФИФА.

Однако такой статус не влияет на текущую ситуацию. Российских арбитров перестали назначать на международные матчи под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. Более того, им даже запрещают выступать на проводимых УЕФА онлайн-семинарах.

К примеру, в этом сезоне Карасев судил только в РПЛ и Кубке России. В то же время в 2021 году он обслуживал матч за Суперкубок УЕФА.