Российский судья остался в элитной категории УЕФА
Ничего нового
Getty Images/Global Images Ukraine
Судейским комитетом УЕФА были определены арбитры, вошедшие в элитную категорию на вторую часть текущего сезона. Одним из 30-ти рефери стал российский судья Сергей Карасев.
Его соотечественники также вошли в первую и вторую категорию УЕФА. Кроме этого, двое российских арбитров Артем Любимов и Павел Шадыханов впервые попали в шорт-лист ФИФА.
Однако такой статус не влияет на текущую ситуацию. Российских арбитров перестали назначать на международные матчи под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля 2022 года. Более того, им даже запрещают выступать на проводимых УЕФА онлайн-семинарах.
К примеру, в этом сезоне Карасев судил только в РПЛ и Кубке России. В то же время в 2021 году он обслуживал матч за Суперкубок УЕФА.
Популярное сейчас
- С бешеной ошибкой Алиссона. Ливерпуль – Вулверхэмптон 2:2. Видео голов и обзор матча
- Украинский стронгмен Дмитриев погиб под Бахмутом
- Манчестер Сити - Челси. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии на 08.01.2023
- Из-за инцидента с насилием. В сборной США произошла смена тренера
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО