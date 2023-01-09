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Провал Яремчука и его Брюгге, успех Барселоны, трансферные активности Шахтера. Главные новости за восьмое января

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А также матчи чемпионата Италии и Кубка Англии, продолжение истории с Малиновским, заявка Сыча

Провал Яремчука и его Брюгге, успех Барселоны, трансферные активности Шахтера. Главные новости за восьмое января

Getty Images/Global Images Ukraine

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UA-Футбол подготовил для вас подборку главных новостей за воскресенье, восьмого января

"Брюгге" Яремчука проиграл "Генку", украинец упустил отличный шанс

В чемпионате Бельгии прошел топ-матч. Действующий чемпион страны "Брюгге" приехал в гости к текущему лидеру турнирной таблицы "Генку". Все закончилось поражением гостей 1:3 и бледным выступлением украинцев.

Эдуард Соболь вообще не вышел на футбольное поле. Роман Яремчук появился на замену во втором тайме. И стал одним из антигероев, не реализовав убийственный шанс.

"Барселона" в чемпионате Испании победила "Атлетико"

Ставка в этой игре была сделана чисто результатом. "Реал" на выходных проиграл, так что у "Барселоны" был отличный шанс немного оторваться от конкурента в турнирной таблице. Им каталонцы и пользовались. Единственный гол в свой актив в середине первого тайма записал Усман Дембеле.

Благодаря этой победе "Барселона" опережает "Реал" в таблице на три очка.

"Шахтер" продолжает трансферные движения

Сообщается, что "горняки" окончательно продадут в "Реал" своего защитника Винисиуса Тобиаса. В настоящее время бразилец находится в Мадриде на правах аренды. По данным источника, сумма трансфера составит менее 10-ти миллионов евро.

Также продолжается история вокруг Михаила Мудрика. Им продолжает активно интересоваться "Арсенал". В частности, уверенность в том, что Михаил станет игроком "канониров", выразил главный тренер лондонского клуба Микель Артета.

Руслан Малиновский все ближе к чемпионату Франции

Также другой игрок сборной Украины может стать фигурантом громкого трансфера. Речь идет о Руслане Малиновском, который из "Аталанты" перейдет в "Марсель". Об этом, по крайней мере, сообщает известный инсайдер Фабирицио Романо. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро + 3 миллиона бонусов.

Во Францию Малиновский должен прибыть уже в понедельник, девятого января.

"МанСити" в Кубке Англии разгромил "Челси", "Наполи" победил в Серии А

В Кубке Англии "Манчестер Сити" не оставил мокрого места от "Челси". Горожане разгромили "синих" 4:0 и прошли в следующий раунд соревнований. В Серии А текущий лидер турнирной таблицы "Наполи" с трудом справился с "Сампдорией".

Также в чемпионате Италии состоялся топ-матч с участием "Ромы" и "Милана". Действующий чемпион выигрывал со счетом 2:0, но на последних минутах пропустил дважды и вынужден был довольствоваться ничьей.

В Бельгии был день имени Алексея Сыча

Если Яремчук за "Брюгге" отыграл неудачно, то Алексей Сыч за "Кортрейк" – весьма. Украинец вышел в стартовом составе и сначала ассистировал партнеру, а потом забил и сам. Это первый гол украинца за "Кортрейк". До этого у него был только один ассист, оформленный в матче Кубка Бельгии.

Контракт Алексея Сыча сейчас принадлежит "Руху". За "Кортрейк" он играет в аренде.

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