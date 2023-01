Официально: Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии

Экс-тренер национальной команды Бельгии Роберто Мартинес трудоустроился в сборной Португалии.

Испанский наставник ранее возглавлял "Суонси", "Уиган", "Эвертон". Однако больше всего Мартинес известен благодаря работе с Бельгией (2016-2022). Вместе с "красными дьяволами" Роберто стал бронзовым призером чемпионата мира-2018 и четвертьфиналистом ЕВРО-2020.

Um novo ????????́???????????? ao serviço de Portugal ????????: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! ???? #VesteABandeira



A new ???????????????????????? at ???????? service: welcome, Coach Roberto Martínez! ???? #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9