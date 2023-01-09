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Официально: Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии

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Будет тренировать Роналду?

Официально: Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии

Фото: twitter.com/RoyalBelgianFA

Новина українською

Экс-тренер национальной команды Бельгии Роберто Мартинес трудоустроился в сборной Португалии.

Испанский наставник ранее возглавлял "Суонси", "Уиган", "Эвертон". Однако больше всего Мартинес известен благодаря работе с Бельгией (2016-2022). Вместе с "красными дьяволами" Роберто стал бронзовым призером чемпионата мира-2018 и четвертьфиналистом ЕВРО-2020.

1 декабря на пресс-конференции после матча с Хорватией (0:0) Мартинес заявил, что больше не будет тренировать Бельгию. Команда не вышла из группы на Мундиале в Катаре. Контракт испанца был рассчитан до конца ЧМ-2022. Тогда же его решение моментально подтвердили официальные соцсети сборной.

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В статье: Португалия Роберто Мартинес
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