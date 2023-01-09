Официально: Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии
Будет тренировать Роналду?
Фото: twitter.com/RoyalBelgianFA
Экс-тренер национальной команды Бельгии Роберто Мартинес трудоустроился в сборной Португалии.
Испанский наставник ранее возглавлял "Суонси", "Уиган", "Эвертон". Однако больше всего Мартинес известен благодаря работе с Бельгией (2016-2022). Вместе с "красными дьяволами" Роберто стал бронзовым призером чемпионата мира-2018 и четвертьфиналистом ЕВРО-2020.
Um novo ????????́???????????? ao serviço de Portugal ????????: bem-vindo, Mister Roberto Martínez! ???? #VesteABandeira— Portugal (@selecaoportugal) January 9, 2023
A new ???????????????????????? at ???????? service: welcome, Coach Roberto Martínez! ???? #WearTheFlag pic.twitter.com/TCDe3yzJr9
1 декабря на пресс-конференции после матча с Хорватией (0:0) Мартинес заявил, что больше не будет тренировать Бельгию. Команда не вышла из группы на Мундиале в Катаре. Контракт испанца был рассчитан до конца ЧМ-2022. Тогда же его решение моментально подтвердили официальные соцсети сборной.
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