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В Иране футболиста приговорили к 16 годам тюрьмы

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Уже более 2000 протестующих приговорены к тюрьме по обвинению в разнообразных преступлениях

В Иране футболиста приговорили к 16 годам тюрьмы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pablo Blazquez Dominguez

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Суд в Иране приговорил Амира Азадани к 16 годам тюрьмы, сообщает EFE.com. Его обвиняют в соучастии в убийстве трех полицейских, в сговоре с целью совершения преступлений и за членство в незаконных группировках с целью нарушение общественной безопасности.

Футболист выступал за иранский "Трактор" с 2016-го по 2019-й. Последним клубом был "ФК Иранский", а с лета Амир без клуба.

За первое обвинение грозит 16 лет тюрьмы, а за остальные два – по 5, но Амир будет отбывать наказания одновременно, поэтому срок пребывания в тюрьме отмеряют по самому продолжительному сроку.

Ранее мировые СМИ сообщали, что Азадани приговорили к смертной казни, но власти Ирана опровергли эту информацию.

Минимум 2000 человек были обвинены иранскими судами в различных преступлениях за участие в демонстрациях, 14 человек приговорены к смертной казни, а четверо казнены.

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В статье: Иран
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Источник:
efe.com

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