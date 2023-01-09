Гарет Бэйл завершил карьеру
Неожиданный финал
Getty Images / Global Images Ukraine
Гарет Бєйл в соцсетях заявил о завершении карьеры. Валийцу 33 года.
Последние полгода он выступал за "Лос Анжелес Гэлакси". В США он провел 14 матчей и забил 3 гола.
Бэйл с капитанской повязкой выводил Уэльс на матчи чемпионата мира в Катаре. Команда не вышла из групы, добыв ничью со сборной США (1:1). Единственный гол на турнире забил также Гарет.
До поездки в США Бэйл выступал за "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и "Реал". Последние 9 лет карьеры Гарет провел в "Мадриде", где забил 106 голов и отдал 67 голевых передач.
January 9, 2023
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