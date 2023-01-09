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Гарет Бэйл завершил карьеру

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Неожиданный финал

Гарет Бэйл завершил карьеру

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Гарет Бєйл в соцсетях заявил о завершении карьеры. Валийцу 33 года.

Последние полгода он выступал за "Лос Анжелес Гэлакси". В США он провел 14 матчей и забил 3 гола.

Бэйл с капитанской повязкой выводил Уэльс на матчи чемпионата мира в Катаре. Команда не вышла из групы, добыв ничью со сборной США (1:1). Единственный гол на турнире забил также Гарет.

До поездки в США Бэйл выступал за "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и "Реал". Последние 9 лет карьеры Гарет провел в "Мадриде", где забил 106 голов и отдал 67 голевых передач.

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В статье: Гарет Бэйл Лос-Анжелес Гэлакси (США)
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