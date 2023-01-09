Гарет Бэйл завершил карьеру

Гарет Бєйл в соцсетях заявил о завершении карьеры. Валийцу 33 года.

Последние полгода он выступал за "Лос Анжелес Гэлакси". В США он провел 14 матчей и забил 3 гола.

Бэйл с капитанской повязкой выводил Уэльс на матчи чемпионата мира в Катаре. Команда не вышла из групы, добыв ничью со сборной США (1:1). Единственный гол на турнире забил также Гарет.

До поездки в США Бэйл выступал за "Саутгемптон", "Тоттенхэм" и "Реал". Последние 9 лет карьеры Гарет провел в "Мадриде", где забил 106 голов и отдал 67 голевых передач.