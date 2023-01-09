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Мартинес: Поколение Бельгии было неправильно использовано? Мы были первыми в рейтинге ФИФА 4 года

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В первом же интервью после назначения в сборную Португалии Мартинесу пришлось отвечать на критику

Мартинес: Поколение Бельгии было неправильно использовано? Мы были первыми в рейтинге ФИФА 4 года

Фото: twitter.com/BelRedDevils

Новина українською

Роберто Мартинес прокомментировал свое назначение на пост главного тренера сборной Португалии. Испанский специалист считает

– Вы уже думаете о том, чтобы выиграть Евро-2024?

– Конечно. Мечты должны быть глобальными. Но сначала нам нужно пройти квалификацию.

– Какой вы предпочитаете стиль футбола? Будете ли менять расстановку на три защитника?

– Главное – быть конкурентоспособной командой.

Португалия должна быть современной командой. Гибкой и максимально использовать талант игроков, быть командой, которая проявляет свой талант как с мячом, так и без него.

Гибкость очень важна. Это будет зависеть от игроков, которые у нас есть. Когда я был соперником Португалии, то знал, что это всегда конкурентоспособна команда. Это отправная точка. Это нельзя упускать из внимания.

Мы должны быть атакующей командой, которая играет в удовольствие. Мы должны работать как клуб. Мне это нравится.

– Можно ли говорить, что лучшее поколение сборной Бельгии было неправильно использовано?

– Оценки выносят другие. Бельгия занимала первое место в рейтинге четыре года, – сказал Мартинес.

Напомним, что Федерация футбола Португалии назначила Роберто Мартинеса главным тренером национальной команды. До него сборной 8 лет руководил Фернанду Сантуш, с которым команда пришла к победе на Евро-2016.

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Официально: Роберто Мартинес возглавил сборную Португалии
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В статье: Португалия Роберто Мартинес
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Источник:
abola.pt

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