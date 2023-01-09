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Тренер Аль-Насра Гарсия ожидает, что Роналду дебютирует в товарищеском матче с ПСЖ

Общие новости
(1 голосов)

В том матче может сыграть ещё и Лионель Месси

Тренер Аль-Насра Гарсия ожидает, что Роналду дебютирует в товарищеском матче с ПСЖ

Фото: twitter.com/AlNassrFC

Новина українською

Главный тренер "Аль-Насра" Руди Гарсия на пресс-конференции подтвердил, что ожидает от Криштиану Роналду участия в товарищеском матче с "ПСЖ". В таком случае матч станет дебютным для португальца в Саудовской Аравии.

Гарсия подтвердил, что португалец не сыграет в матче лиги против "Аль-Шабаба" и выйдет только против "Аль-Иттифака" 22-го января.

Сам матч звёзд "Аль-Хиляля" и "Аль-Насра", двух лучших команд страны, с "ПСЖ" состоится 19-го января.

Гарсия раскритиковал эту игру, жалуясь на плотное расписание.

"Это (дебют) будет не в футболке "Аль-Насра". Это будет смесь "Аль Хиляля" и "Аль Насра". Как тренер последних, я не могу быть доволен этим матчем. Для развития, увидеть "ПСЖ", увидеть великих парижских игроков, это действительно хорошо. Но у нас через три дня игра чемпионата.

Расписание можно было бы лучше продумать. Но ничего страшного… Мы лидируем, мы довольны. Победить в чемпионате сложно, но мы намерены это сделать", – сказал Гарсия.

Сообщалось, что Роналду согласно правилам ФИФА должен отбыть два матча дисквалификации за разбитый телефон мальчика-аутиста в прошлом сезоне АПЛ. Португалец не участвовал в игре с "Аль-Таи" (2:0) 6-го января, которая прошла уже после презентации Криштиану.

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В статье: Криштиану Роналду Руди Гарсия Аль-Наср Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
theguardian.com

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Комментарии (2)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
10.01.2023 в 01:43
22 января болеем за Аль-Иттифака.))
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Ol-g (Одесса)
10.01.2023 в 00:15
Якщо не договорняк, то і другим складом виграє ПСЖ. Тому договорняк. Нічия. Мессі та Роналду забиватимуть. Не цікаво.
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