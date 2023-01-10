Левски необычным образом поддержит Украину в спаррингах с клубами из РФ

Клуб из Болгарии "Левски" готовит жест в поддержку Украины, сообщает Sportal.bg.

По информации источника, игроки рассматривают вариант сыграть в желтых шортах. Традиционно форма "Левски" полностью синяя, а значит, весь комплект экипировки будет символизировать украинский флаг.

Такая идея возникла из-за недовольства болельщиков по поводу запланированных товарищеских матчей с клубами из РФ. На зимнем сборе в Дубае "Левски" планирует сыграть против "Краснодара", "Спартака" и "Урала".

Также в болгарском клубе рассматривают выход на поле с флагами Украины перед матчами с россиянами. Известно, что игра со "Спартаком" запланирована на 22 января.