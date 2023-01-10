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Левски необычным образом поддержит Украину в спаррингах с клубами из РФ

Общие новости
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А зачем с ними вообще играть?

Левски необычным образом поддержит Украину в спаррингах с клубами из РФ

Фото: facebook.com/levskiofficial

Новина українською

Клуб из Болгарии "Левски" готовит жест в поддержку Украины, сообщает Sportal.bg.

По информации источника, игроки рассматривают вариант сыграть в желтых шортах. Традиционно форма "Левски" полностью синяя, а значит, весь комплект экипировки будет символизировать украинский флаг.

Такая идея возникла из-за недовольства болельщиков по поводу запланированных товарищеских матчей с клубами из РФ. На зимнем сборе в Дубае "Левски" планирует сыграть против "Краснодара", "Спартака" и "Урала".

Также в болгарском клубе рассматривают выход на поле с флагами Украины перед матчами с россиянами. Известно, что игра со "Спартаком" запланирована на 22 января.

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В статье: Левски (София) война с россией
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Источник:
Sportal.bg

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