Левски необычным образом поддержит Украину в спаррингах с клубами из РФ
А зачем с ними вообще играть?
Фото: facebook.com/levskiofficial
Клуб из Болгарии "Левски" готовит жест в поддержку Украины, сообщает Sportal.bg.
По информации источника, игроки рассматривают вариант сыграть в желтых шортах. Традиционно форма "Левски" полностью синяя, а значит, весь комплект экипировки будет символизировать украинский флаг.
Такая идея возникла из-за недовольства болельщиков по поводу запланированных товарищеских матчей с клубами из РФ. На зимнем сборе в Дубае "Левски" планирует сыграть против "Краснодара", "Спартака" и "Урала".
Также в болгарском клубе рассматривают выход на поле с флагами Украины перед матчами с россиянами. Известно, что игра со "Спартаком" запланирована на 22 января.
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