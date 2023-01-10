  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Сборная Бельгии открыла вакансию на должность главного тренера на сайте для поиска работы – Фото

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Оригинальный ход

Сборная Бельгии открыла вакансию на должность главного тренера на сайте для поиска работы – Фото

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Бельгии открыла вакансию на должность главного тренера на сайте для поиска работы Linkedin. Отозваться может любой желающій.

"Красные дьяволы" расстались с Роберто Мартинесом после чемпионата мира. Позже специалист сообщил, что решение было принято до вылета национальной команды из Мундиаля.

Недавно стало известно о назначении Мартинеса на пост главного тренера сборной Португалии, в то время как Бельгия так и не нашла менеджера. Тьери Анри остался на должности ассистента менеджера в "красных дьяволах".

Мартинес руководил национальной командой с 2016-го и привел команду к третьему месту на чемпионате мира 2018 и четвертьфиналу Евро-2020.

На чемпионате мира в Катаре "дьяволы" заняли 3-е место в группе, пропустив вперед Хорватию и Марокко. В решающем матче с "шашечными" Лукаку нереализовал несколько явных голевых моментов.

По теме
yellow-arrow
Левски необычным образом поддержит Украину в спаррингах с клубами из РФ
yellow-arrow
Назван лучший арбитр года по версии IFFHS. Он судил финал ЧМ-2022
yellow-arrow
Экс-тренер сборной Молдовы возглавил Шериф
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бельгия
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
maimbmasse (hreher)
10.01.2023 в 17:59
Зачeм плaтить за ceкc или дарить подарки и ходить на свидания если можно просто найти девку для сeкca Здесь ----->> min.lc/pisy
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде