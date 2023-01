Сборная Бельгии открыла вакансию на должность главного тренера на сайте для поиска работы – Фото

Сборная Бельгии открыла вакансию на должность главного тренера на сайте для поиска работы Linkedin. Отозваться может любой желающій.

"Красные дьяволы" расстались с Роберто Мартинесом после чемпионата мира. Позже специалист сообщил, что решение было принято до вылета национальной команды из Мундиаля.

Недавно стало известно о назначении Мартинеса на пост главного тренера сборной Португалии, в то время как Бельгия так и не нашла менеджера. Тьери Анри остался на должности ассистента менеджера в "красных дьяволах".

Мартинес руководил национальной командой с 2016-го и привел команду к третьему месту на чемпионате мира 2018 и четвертьфиналу Евро-2020.

На чемпионате мира в Катаре "дьяволы" заняли 3-е место в группе, пропустив вперед Хорватию и Марокко. В решающем матче с "шашечными" Лукаку нереализовал несколько явных голевых моментов.

