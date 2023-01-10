Сборная Бельгии открыла вакансию на должность главного тренера на сайте для поиска работы – Фото
Оригинальный ход
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Бельгии открыла вакансию на должность главного тренера на сайте для поиска работы Linkedin. Отозваться может любой желающій.
"Красные дьяволы" расстались с Роберто Мартинесом после чемпионата мира. Позже специалист сообщил, что решение было принято до вылета национальной команды из Мундиаля.
Недавно стало известно о назначении Мартинеса на пост главного тренера сборной Португалии, в то время как Бельгия так и не нашла менеджера. Тьери Анри остался на должности ассистента менеджера в "красных дьяволах".
Мартинес руководил национальной командой с 2016-го и привел команду к третьему месту на чемпионате мира 2018 и четвертьфиналу Евро-2020.
На чемпионате мира в Катаре "дьяволы" заняли 3-е место в группе, пропустив вперед Хорватию и Марокко. В решающем матче с "шашечными" Лукаку нереализовал несколько явных голевых моментов.
If you wanted to become the head coach of Belgium you had the opportunity to apply for it on Linkedin ???????????? pic.twitter.com/zk7yqRo3wq— ESPN FC (@ESPNFC) January 10, 2023
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