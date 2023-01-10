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Джеррард может возглавить сборную Польши

Общие новости
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Специалист раздумывает над предложением

Джеррард может возглавить сборную Польши

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Польский футбольный союз сделал предложение Стивену Джеррарду возглавить национальную команду. С ним связались несколько дней назад.

Проблема в том, что Джеррард до сих пор получает зарплату от "Астон Виллы" после увольнения. Бирмингемский клуб продолжит выплачивать ему оклад в размере 5 миллионов фунтов в год до 2024-го.

Также имя Джеррарда продолжает звучать, когда начианает шататься тренерское кресло в английских клубах, так что Стивена может остановить наличие альтернатив.

Тем не менее, Польский футбольный союз собирается выделить рекордные средства на нового менеджера, что может убедить англичанина возглавить национальную команду.

Напомним, что Джеррард был уволен с должности главного тренера в октябре прошлого года, а на его смену пришел Унай Эмери.

В Польше решили не продлевать контракт с Чеславом Михневичем после чемпионата мира в Катаре. Сборная вышла в 1/8 финала чемпионата мира, уступив там сборной Франции (1:3).

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В статье: Польша Стивен Джеррард
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Источник:
meczyki.pl

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