Аль-Наср опроверг, что Роналду будет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ

Португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналу не будет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030. Об этом говорится в заявлении клуба.

Ранее в СМИ писали, что звездный португалец должен стать послом заявки Саудовской Аравии на Мундиаль в 2030 году и получить за это 200 миллионов евро.

Al Nassr FC would like to clarify that contrary to news reports, Cristiano Ronaldo's contract with Al Nassr does not entail commitments to any World Cup bids.



His main focus is on Al Nassr and to work with his teammates to help the club achieve success.