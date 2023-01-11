Манчестер Сити – первый по выручке среди чемпионов топ-8 лиг за прошлый сезон. Реал – второй
Мадрид заработал всего на 17 миллионов меньше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Football Benchmark, подразделение аудиторской компании KPMG, которое стало самостоятельным, подсчитало выручку чемпионов восьми ведущих европейских чемпионатов в сезоне-2021/2022. Лидирует "Манчестер Сити" с 731 миллионом евро.
На втором месте расположился "Реал" с 714 миллионами евро, а на третьем – "ПСЖ" с 670 миллионами.
Больше всего операционные доходи виросли у "Аякса" (+51%) благодаря выходу в плей-офф ЛЧ.
Полный топ выглядит так:
- "Манчестер Сити" (731 млн евро)
- "Реал" (714)
- "ПСЖ" (670)
- "Бавария" (627)
- "Милан" (269)
- "Аякс" (189)
- "Порту" (144)
- "Трабзонспор" (59)
Считалось три источника дохода: коммерция, трансляции и проведение матчей.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:footballbenchmark.com
Популярное сейчас
- ГУР: В России ограничили выезд из страны военнообязанным
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО
- Тяжелые уличные бои и потери, которые никто не считает. Что известно о ситуации в Соледаре
- Возвращение Шовковского, претендент на Цыганкова, победы Интера и МЮ. Главные новости за 10 января
- Лучший легионер УПЛ сыграл свадьбу. Его избранница - стоматолог, которая поддерживает Украину - ФОТО
- Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
Новости по теме
- 11:16 Зарубежные Анчелотти признан лучшим клубным тренером 2022 года по версии IFFHS
- 06:05 Зарубежные Трансфер Малиновского, скандал вокруг Зидана, конец истории Бейла. Главные новости за 9 января
- 06:10 Зарубежные Провал Яремчука и его Брюгге, успех Барселоны, трансферные активности Шахтера. Главные новости за восьмое января
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн