  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Манчестер Сити – первый по выручке среди чемпионов топ-8 лиг за прошлый сезон. Реал – второй

Общие новости
(1 голосов)

Мадрид заработал всего на 17 миллионов меньше

Манчестер Сити – первый по выручке среди чемпионов топ-8 лиг за прошлый сезон. Реал – второй

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Football Benchmark, подразделение аудиторской компании KPMG, которое стало самостоятельным, подсчитало выручку чемпионов восьми ведущих европейских чемпионатов в сезоне-2021/2022. Лидирует "Манчестер Сити" с 731 миллионом евро.

На втором месте расположился "Реал" с 714 миллионами евро, а на третьем – "ПСЖ" с 670 миллионами.

Больше всего операционные доходи виросли у "Аякса" (+51%) благодаря выходу в плей-офф ЛЧ.

Полный топ выглядит так:

  1. "Манчестер Сити" (731 млн евро)
  2. "Реал" (714)
  3. "ПСЖ" (670)
  4. "Бавария" (627)
  5. "Милан" (269)
  6. "Аякс" (189)
  7. "Порту" (144)
  8. "Трабзонспор" (59)
Читайте также Анчелотти признан лучшим клубным тренером 2022 года по версии IFFHS

Считалось три источника дохода: коммерция, трансляции и проведение матчей.

По теме
yellow-arrow
Аль-Наср опроверг, что Роналду будет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ
yellow-arrow
Возвращение Шовковского, претендент на Цыганкова, победы Интера и МЮ. Главные новости за 10 января
yellow-arrow
Джеррард может возглавить сборную Польши
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Манчестер Сити
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
footballbenchmark.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде