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Звездный Марсело забил во втором подряд матче Кубка Греции за Олимпиакос

Общие новости
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В других турнирах пока не забивал

Звездный Марсело забил во втором подряд матче Кубка Греции за Олимпиакос

Фото - пресслужба ФК Олімпіакос

UA-Футбол
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Бразилец Марсело, наиболее известный по выступлениям за мадридский "Реал", текущий сезон проводит в составе греческого "Олимпиакоса". В чемпионате и Лиге Европы бразилец не забивал, а вот Кубок Греции оказался его турниром.

В первом матче 1/8-й финала против "Атромитоса" Марсело отметился дублем, "Олимпиакос" победил 4:1. И уже в ответном матче звездный бразилец снова записал в свой актив гол (2:2).

Два последних кубковых матча – три результативных удара.

В следующем раунде Кубка Греции "Олимпиакос" сыграет с "Арисом".

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В статье: Олимпиакос (Пирей) Марсело
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