Звездный Марсело забил во втором подряд матче Кубка Греции за Олимпиакос

Бразилец Марсело, наиболее известный по выступлениям за мадридский "Реал", текущий сезон проводит в составе греческого "Олимпиакоса". В чемпионате и Лиге Европы бразилец не забивал, а вот Кубок Греции оказался его турниром.

В первом матче 1/8-й финала против "Атромитоса" Марсело отметился дублем, "Олимпиакос" победил 4:1. И уже в ответном матче звездный бразилец снова записал в свой актив гол (2:2).

Два последних кубковых матча – три результативных удара.

В следующем раунде Кубка Греции "Олимпиакос" сыграет с "Арисом".