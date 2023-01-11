Звездный Марсело забил во втором подряд матче Кубка Греции за Олимпиакос
В других турнирах пока не забивал
Фото - пресслужба ФК Олімпіакос
Бразилец Марсело, наиболее известный по выступлениям за мадридский "Реал", текущий сезон проводит в составе греческого "Олимпиакоса". В чемпионате и Лиге Европы бразилец не забивал, а вот Кубок Греции оказался его турниром.
В первом матче 1/8-й финала против "Атромитоса" Марсело отметился дублем, "Олимпиакос" победил 4:1. И уже в ответном матче звездный бразилец снова записал в свой актив гол (2:2).
2 cup games— Panagiotis???????? (@PanagiotisSZN) January 11, 2023
3 goals ⚽
and a SUIIIIIIIIIII#OlympiacosFC #marcelo pic.twitter.com/c32G8SnZR2
Два последних кубковых матча – три результативных удара.
В следующем раунде Кубка Греции "Олимпиакос" сыграет с "Арисом".
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