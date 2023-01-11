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Месси, Мбаппе, Бензема и Холанд в символической сборной 2022-го от Международной федерации футбольной истории и статистики

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Нету только Левандовского

Месси, Мбаппе, Бензема и Холанд в символической сборной 2022-го от Международной федерации футбольной истории и статистики

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFS) опубликовала свою символическую сборную 2022-го года. Места хватило как обладателю Золотого мяча Кариму Бензема, так и Килиану Мбаппе с Эрлингом Холандом.

Единственное заметное отстуствие – Роберт Левандовский, который провел феноменальную вторую часть сезона-2021/2022 в "Баварии" и не менее эффективную первую часть текущего сезона, но уже в новом клубе – "Барселоне".

Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид, Бельгия);

Защита: Альфонсо Дэвис ("Бавария", Канада), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды), Йошко Гвардиол ("Лейпциг", Хорватия), Ашраф Хакими ("ПСЖ", Марокко);

Полузащита: Лионель Месси ("ПСЖ", Аргентина), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия), Лука Модрич ("Реал" Мадрид, Хорватия);

Нападение: Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция), Карим Бензема ("Реал" Мадрид, Франция), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия).

Месси, Мбаппе, Бензема и Холанд в символической сборной 2022-го от Международной федерации футбольной истории и статистики - изображение 1

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В статье: Лионель Месси Карим Бензема IFFHS Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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