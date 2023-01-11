Месси, Мбаппе, Бензема и Холанд в символической сборной 2022-го от Международной федерации футбольной истории и статистики
Нету только Левандовского
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFS) опубликовала свою символическую сборную 2022-го года. Места хватило как обладателю Золотого мяча Кариму Бензема, так и Килиану Мбаппе с Эрлингом Холандом.
Единственное заметное отстуствие – Роберт Левандовский, который провел феноменальную вторую часть сезона-2021/2022 в "Баварии" и не менее эффективную первую часть текущего сезона, но уже в новом клубе – "Барселоне".
Вратарь: Тибо Куртуа ("Реал" Мадрид, Бельгия);
Защита: Альфонсо Дэвис ("Бавария", Канада), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", Нидерланды), Йошко Гвардиол ("Лейпциг", Хорватия), Ашраф Хакими ("ПСЖ", Марокко);
Полузащита: Лионель Месси ("ПСЖ", Аргентина), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити", Бельгия), Лука Модрич ("Реал" Мадрид, Хорватия);
Нападение: Килиан Мбаппе ("ПСЖ", Франция), Карим Бензема ("Реал" Мадрид, Франция), Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити", Норвегия).
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