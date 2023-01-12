Переход Феликса, возвращение СаШо и очередной финал для Реала. Главные новости за 11 января

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 11 января.

Форвард "Атлетико" Жоау Феликс проведёт остаток сезона на "Стэмфорд Бридж". В среду "Челси" объявил об аренде 23-летнего португальца. Аренда обойдётся лондонскому клубу в 11 млн евро, также "синие" полностью покроют зарплату игрока (около 7 млн евро). Договор не подразумевает опции выкупа. Феликс стал 4-м новичком "Челси" в зимнее трансферное окно. Ранее клуб пополнили защитник "Монако" Бенуа Бадиашиле, полузащитник "Васко да Гама" Андре Сантос и форвард "Молде" Давид Датро Фофана.

Легендарный голкипер "Динамо" Александр Шовковский возвращается в родную команду. Киевский клуб официально сообщил о том, что Шовковский станет одним из ассистентов главного тренера команды Мирчи Луческу. С 2018 по 2022 годы СаШо входил в тренерский штаб национальной сборной Украины, которую сначала возглавлял Андрей Шевченко, впоследствии Александр Петраков и покинул этот пост в связи с завершением контракта. Шовковский выступал за "Динамо" с 1994-го по 2016-й год.

"Порту" отказался от идеи подписания Виктора Цыганкова. Португальский гранд отпугнули финансовые запросы игрока, сообщает O Jogo. Согласно их данным, украинец запросил годовой оклад в размере 3 млн евро. Напомним, контракт вингера с "Динамо" рассчитан до конца нынешнего сезона, так что новому клубу Виктор может достаться абсолютно бесплатно.

"Реал" вышел в финал Суперкубка Испании, одолев "Валенсию" в серии пенальти. Основное время, как и экстратайм, завершились вничью 1:1. На 39-й минуте счёт в матче открыл Карим Бензема, реализовав пенальти. Однако грубая ошибка защиты мадридцев привела к тому, что уже на старте второго тайма Самуэл Лино счёт сравнял. В четверг состоится второй полуфинал Суперкубка, в котором сойдутся "Бетис" и "Барселона". Финал состоится в воскресенье.

Руслан Малиновский дебютировал в составе "Марселя", выйдя на замену в матче 18-го тура Лиги 1 против "Труа" (0:2). Украинец появился на поле на 67-й минуте, заменив Исса Каборе. Уже через минуту Руслан отметился предупреждением. Полноценный дебют Малиновского может состояться в субботу, когда "Марсель" на "Велодроме" будет принимать "Лорьян". Напомним, Малиновский перешёл в "Марсель" на правах аренды из "Аталанты". По её завершению французский клуб обязуется выкупить контракт украинца за 10+3 млн евро.