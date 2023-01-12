Железный генерал немецкого футбола. Сегодня День рождения у Оттмара Хитцфельда
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Оттмар Хитцфельд родился 12 января 1949 года в немецком городе Леррах. Во времена карьеры игрока Оттмар защищал цвета не только команды из своего города и "Штутгарта", но и швейцарских коллективов – "Базеля", "Лугано" и "Люцерна".
Путь наставника у Хитцфельда также был связан с клубами из родной страны и Страны Альп. Он возглавлял "Цуг", "Арау", "Грассхопер" и сборную Швейцарии, а также тренировал "Боруссию" (Дортмунд) и мюнхенскую "Баварию".
Интересно, что Оттмар привел к трофею Лиги чемпионов и победе в Бундеслиге обе немецких команды – и "шмелей", и "красную машину".
7⃣4⃣ - Happy Birthday, Ottmar #Hitzfeld ????????????????⚽️???? pic.twitter.com/nVZY7BdlOk— UEFA.com DE (@UEFAcom_de) January 12, 2023
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