Железный генерал немецкого футбола. Сегодня День рождения у Оттмара Хитцфельда

Оттмар Хитцфельд родился 12 января 1949 года в немецком городе Леррах. Во времена карьеры игрока Оттмар защищал цвета не только команды из своего города и "Штутгарта", но и швейцарских коллективов – "Базеля", "Лугано" и "Люцерна".

Путь наставника у Хитцфельда также был связан с клубами из родной страны и Страны Альп. Он возглавлял "Цуг", "Арау", "Грассхопер" и сборную Швейцарии, а также тренировал "Боруссию" (Дортмунд) и мюнхенскую "Баварию".

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Интересно, что Оттмар привел к трофею Лиги чемпионов и победе в Бундеслиге обе немецких команды – и "шмелей", и "красную машину".