Месси, Мбаппе и другие. ФИФА представила номинантов на приз лучшему игроку 2022 года

ФИФА на своём официальном сайте объявила о старте голосования болельщиков за обладателя награды лучшему футболисту 2022 года.

В список попал нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема, являющийся действующим обладателем аналогичной награды по версии издания France Football, "Золотого мяча", и лучший игрок прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре форвард сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси, а также главный голеадор ЧМ, футболист национальной команды Франции и одноклубник капитана аргентинцев Килиан Мбаппе.

Полностью список номинантов на приз лучшему футболисту года выглядит следующим образом: