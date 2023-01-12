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Месси, Мбаппе и другие. ФИФА представила номинантов на приз лучшему игроку 2022 года

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Бензема тоже в списке

Месси, Мбаппе и другие. ФИФА представила номинантов на приз лучшему игроку 2022 года

Фото: Getty Images

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ФИФА на своём официальном сайте объявила о старте голосования болельщиков за обладателя награды лучшему футболисту 2022 года.

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В список попал нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема, являющийся действующим обладателем аналогичной награды по версии издания France Football, "Золотого мяча", и лучший игрок прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре форвард сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси, а также главный голеадор ЧМ, футболист национальной команды Франции и одноклубник капитана аргентинцев Килиан Мбаппе.

Полностью список номинантов на приз лучшему футболисту года выглядит следующим образом:

  • Хулиан Альварес (Аргентина, "Манчестер Сити");
  • Джуд Беллингем (Англия, "Боруссия" Дортмунд);
  • Карим Бензема (Франция, "Реал" Мадрид);
  • Кевин Де Брёйне (Бельгия, "Манчестер Сити");
  • Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити");
  • Ашраф Хакими (Марокко, "ПСЖ");
  • Роберт Левандовски (Польша, "Барселона");
  • Садио Мане (Сенегал, "Бавария");
  • Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ");
  • Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ");
  • Лука Модрич (Хорватия, "Реал" Мадрид);
  • Неймар (Бразилия, "ПСЖ");
  • Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль");
  • Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал" Мадрид).
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В статье: ФИФА
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Источник:
FIFA

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