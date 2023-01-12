Месси, Мбаппе и другие. ФИФА представила номинантов на приз лучшему игроку 2022 года
Бензема тоже в списке
Фото: Getty Images
ФИФА на своём официальном сайте объявила о старте голосования болельщиков за обладателя награды лучшему футболисту 2022 года.
В список попал нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема, являющийся действующим обладателем аналогичной награды по версии издания France Football, "Золотого мяча", и лучший игрок прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре форвард сборной Аргентины и "ПСЖ" Лионель Месси, а также главный голеадор ЧМ, футболист национальной команды Франции и одноклубник капитана аргентинцев Килиан Мбаппе.
Полностью список номинантов на приз лучшему футболисту года выглядит следующим образом:
- Хулиан Альварес (Аргентина, "Манчестер Сити");
- Джуд Беллингем (Англия, "Боруссия" Дортмунд);
- Карим Бензема (Франция, "Реал" Мадрид);
- Кевин Де Брёйне (Бельгия, "Манчестер Сити");
- Эрлинг Холанд (Норвегия, "Манчестер Сити");
- Ашраф Хакими (Марокко, "ПСЖ");
- Роберт Левандовски (Польша, "Барселона");
- Садио Мане (Сенегал, "Бавария");
- Килиан Мбаппе (Франция, "ПСЖ");
- Лионель Месси (Аргентина, "ПСЖ");
- Лука Модрич (Хорватия, "Реал" Мадрид);
- Неймар (Бразилия, "ПСЖ");
- Мохамед Салах (Египет, "Ливерпуль");
- Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал" Мадрид).
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