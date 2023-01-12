Коуч Марокко также в списке. ФИФА представила номинантов на приз лучшему тренеру 2022 года
Интересная подобралась компания
FIFA
ФИФА объявила номинантов на приз лучшему главному тренеру мира 2022 года.
Интересно, что среди прочих, в список попал и главный тренер сборной Марокко Валид Реграги, который вывел свою команду в полуфинал ЧМ-2022.
Также в списке коуч действующего победителя европейской Лиги чемпионов, мадридского "Реала" Карло Анчелотти, а также наставники участников финала прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре, сборных Аргентины и Франции Лионель Скалони и Дидье Дешам.
Полностью список выглядит следующим образом:
- Карло Анчелотти ("Реал" Мадрид);
- Дидье Дешам (сборная Франции);
- Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити");
- Валид Реграги (сборная Марокко);
- Лионель Скалони (сборная Аргентины).
Стоит отметить, что в данной категории выбор предстоит сделать болельщикам, которые смогут проголосовать за каждого из представленных кандидатов на официальном сайте организации.
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