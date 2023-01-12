Коуч Марокко также в списке. ФИФА представила номинантов на приз лучшему тренеру 2022 года

ФИФА объявила номинантов на приз лучшему главному тренеру мира 2022 года.

Интересно, что среди прочих, в список попал и главный тренер сборной Марокко Валид Реграги, который вывел свою команду в полуфинал ЧМ-2022.

Также в списке коуч действующего победителя европейской Лиги чемпионов, мадридского "Реала" Карло Анчелотти, а также наставники участников финала прошедшего чемпионата мира 2022 года в Катаре, сборных Аргентины и Франции Лионель Скалони и Дидье Дешам.

Полностью список выглядит следующим образом:

Карло Анчелотти ("Реал" Мадрид);

Дидье Дешам (сборная Франции);

Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити");

Валид Реграги (сборная Марокко);

Лионель Скалони (сборная Аргентины).

Стоит отметить, что в данной категории выбор предстоит сделать болельщикам, которые смогут проголосовать за каждого из представленных кандидатов на официальном сайте организации.