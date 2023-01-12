  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

ФИФА объявила список претендентов на приз лучшему голкиперу 2022 года

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Пять претендентов на почетное звание

ФИФА объявила список претендентов на приз лучшему голкиперу 2022 года

Marc Atkins/Getty Images

Новина українською

ФИФА объявила номинантов на приз лучшему голкиперу 2022 года.

В список попали в том числе основной голкипер действующих чемпионов мира сборной Аргентины Эмилиано Мартинес и страж ворот мадридского "Реала" Тибо Куртуа.

Полностью список из пяти номинантов на награду выглядит следующим образом:

  • Алисон Бекер (Бразилия, "Ливерпуль");
  • Яссин Боно (Марокко, "Севилья");
  • Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал" Мадрид);
  • Эдерсон (Бразилия, "Манчестер Сити");
  • Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла").

Примечательно, что из пяти голкиперов двое на международном уровне представляют сборную Бразилии: Алисон Бекер и Эдерсон.

Читайте такжеМесси, Мбаппе и другие. ФИФА представила номинантов на приз лучшему игроку 2022 года

Выбор предстоит сделать болельщикам, которые смогут проголосовать за каждого из представленных кандидатов на официальном сайте организации.

По теме
yellow-arrow
Коуч Марокко также в списке. ФИФА представила номинантов на приз лучшему тренеру 2022 года
yellow-arrow
Месси, Мбаппе и другие. ФИФА представила номинантов на приз лучшему игроку 2022 года
yellow-arrow
Железный генерал немецкого футбола. Сегодня День рождения у Оттмара Хитцфельда
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФИФА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FIFA

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде