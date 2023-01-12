ФИФА объявила список претендентов на приз лучшему голкиперу 2022 года
Пять претендентов на почетное звание
Marc Atkins/Getty Images
ФИФА объявила номинантов на приз лучшему голкиперу 2022 года.
В список попали в том числе основной голкипер действующих чемпионов мира сборной Аргентины Эмилиано Мартинес и страж ворот мадридского "Реала" Тибо Куртуа.
Полностью список из пяти номинантов на награду выглядит следующим образом:
- Алисон Бекер (Бразилия, "Ливерпуль");
- Яссин Боно (Марокко, "Севилья");
- Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал" Мадрид);
- Эдерсон (Бразилия, "Манчестер Сити");
- Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла").
Примечательно, что из пяти голкиперов двое на международном уровне представляют сборную Бразилии: Алисон Бекер и Эдерсон.
Выбор предстоит сделать болельщикам, которые смогут проголосовать за каждого из представленных кандидатов на официальном сайте организации.
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Источник:FIFA
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