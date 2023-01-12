ФИФА объявила список претендентов на приз лучшему голкиперу 2022 года

ФИФА объявила номинантов на приз лучшему голкиперу 2022 года.

В список попали в том числе основной голкипер действующих чемпионов мира сборной Аргентины Эмилиано Мартинес и страж ворот мадридского "Реала" Тибо Куртуа.

Полностью список из пяти номинантов на награду выглядит следующим образом:

Алисон Бекер (Бразилия, "Ливерпуль");

Яссин Боно (Марокко, "Севилья");

Тибо Куртуа (Бельгия, "Реал" Мадрид);

Эдерсон (Бразилия, "Манчестер Сити");

Эмилиано Мартинес (Аргентина, "Астон Вилла").

Примечательно, что из пяти голкиперов двое на международном уровне представляют сборную Бразилии: Алисон Бекер и Эдерсон.

Выбор предстоит сделать болельщикам, которые смогут проголосовать за каждого из представленных кандидатов на официальном сайте организации.