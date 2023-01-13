Рабона Балотелли, голы Ришарлисона и Мбаппе на ЧМ. Стали известны претенденты на премию Пушкаша 2022. ВИДЕО

ФИФА объявил всех претендентов на премию Пушкаша 2022 – эту награду получит игрок за лучший гол года.

В этот раз среди претендентов как мячи, забитые на Чемпионате мира, так и результативные удары в женском футболе и футболе среди инвалидов.

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Полный список номинантов:

Марио Балотелли ("Адана Демирспор")

Амандин Анри ("Лион")

Тео Эрнандес ("Милан")

Алу Куол (Ирак U23)

Килиан Мбаппе (Франция)

Франсиско Гонсалес Метийи ("Сентраль Кордова")

Марчин Олексы ("Варта" Познань)

Сальма Параллуэлло ("Вильярреал")

Димитри Пайе ("Марсель")

Ришарлисон (Бразилия)

Алессия Руссо (Англия)