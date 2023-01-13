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Рабона Балотелли, голы Ришарлисона и Мбаппе на ЧМ. Стали известны претенденты на премию Пушкаша 2022. ВИДЕО

Общие новости
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Всего одиннадцать претендентов

Рабона Балотелли, голы Ришарлисона и Мбаппе на ЧМ. Стали известны претенденты на премию Пушкаша 2022. ВИДЕО

Фото: twitter.com/CBF_Futebol

UA-Футбол
Новина українською

ФИФА объявил всех претендентов на премию Пушкаша 2022 – эту награду получит игрок за лучший гол года.

В этот раз среди претендентов как мячи, забитые на Чемпионате мира, так и результативные удары в женском футболе и футболе среди инвалидов.

Видео в высоком качестве смотрите здесь.

Полный список номинантов:

  • Марио Балотелли ("Адана Демирспор")
  • Амандин Анри ("Лион")
  • Тео Эрнандес ("Милан")
  • Алу Куол (Ирак U23)
  • Килиан Мбаппе (Франция)
  • Франсиско Гонсалес Метийи ("Сентраль Кордова")
  • Марчин Олексы ("Варта" Познань)
  • Сальма Параллуэлло ("Вильярреал")
  • Димитри Пайе ("Марсель")
  • Ришарлисон (Бразилия)
  • Алессия Руссо (Англия)
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В статье: Марио Балотелли Димитри Пайе премия Пушкаша Килиан Мбаппе Тео Эрнандес Ришарлисон
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