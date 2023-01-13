Рабона Балотелли, голы Ришарлисона и Мбаппе на ЧМ. Стали известны претенденты на премию Пушкаша 2022. ВИДЕО
Всего одиннадцать претендентов
Фото: twitter.com/CBF_Futebol
ФИФА объявил всех претендентов на премию Пушкаша 2022 – эту награду получит игрок за лучший гол года.
В этот раз среди претендентов как мячи, забитые на Чемпионате мира, так и результативные удары в женском футболе и футболе среди инвалидов.
Видео в высоком качестве смотрите здесь.
Полный список номинантов:
- Марио Балотелли ("Адана Демирспор")
- Амандин Анри ("Лион")
- Тео Эрнандес ("Милан")
- Алу Куол (Ирак U23)
- Килиан Мбаппе (Франция)
- Франсиско Гонсалес Метийи ("Сентраль Кордова")
- Марчин Олексы ("Варта" Познань)
- Сальма Параллуэлло ("Вильярреал")
- Димитри Пайе ("Марсель")
- Ришарлисон (Бразилия)
- Алессия Руссо (Англия)
All 11 nominees for the 2022 Puskas award - who deserves to win? ????????— The72 - We Love the #EFL (@_The72) January 12, 2023
pic.twitter.com/dnLb6PkKZp
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