Университатя объявила о подписании бывшего защитника Ворсклы

Румынская "Университатя" на своем официальном сайте объявила о подписании северомакедонского защитника Джоко Зайкова. Отметим, что только накануне футболист официально объявил о своем уходе из полтавской "Ворсклы".

Контракт между клубом и игроком заключен на два с половиной года. Зайков уже прибыл в Турцию, где проводит тренировочный сбор "Университатя".

Отметим, что первую часть сезона 2022/23 "Университатя" закончила на пятом месте. Также напомним, что именно от этой команды в начале сезона вылетела "Заря" в квалификации Лиги конференций.