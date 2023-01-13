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Университатя объявила о подписании бывшего защитника Ворсклы

Общие новости
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Джоко Зайков быстро нашел для себя новый вариант

Университатя объявила о подписании бывшего защитника Ворсклы

Фото - ФК Університатя / автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Румынская "Университатя" на своем официальном сайте объявила о подписании северомакедонского защитника Джоко Зайкова. Отметим, что только накануне футболист официально объявил о своем уходе из полтавской "Ворсклы".

Контракт между клубом и игроком заключен на два с половиной года. Зайков уже прибыл в Турцию, где проводит тренировочный сбор "Университатя".

Отметим, что первую часть сезона 2022/23 "Университатя" закончила на пятом месте. Также напомним, что именно от этой команды в начале сезона вылетела "Заря" в квалификации Лиги конференций.

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В статье: Джоко Зайков
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