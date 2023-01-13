Университатя объявила о подписании бывшего защитника Ворсклы
Джоко Зайков быстро нашел для себя новый вариант
Фото - ФК Університатя / автор невідомий
Румынская "Университатя" на своем официальном сайте объявила о подписании северомакедонского защитника Джоко Зайкова. Отметим, что только накануне футболист официально объявил о своем уходе из полтавской "Ворсклы".
Контракт между клубом и игроком заключен на два с половиной года. Зайков уже прибыл в Турцию, где проводит тренировочный сбор "Университатя".
Отметим, что первую часть сезона 2022/23 "Университатя" закончила на пятом месте. Также напомним, что именно от этой команды в начале сезона вылетела "Заря" в квалификации Лиги конференций.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Університатя Крайова
Популярное сейчас
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- Опускал политику и кичился друзьями на России. Стало известно, кто станет еще одним вице-президентом НОК Украины
- Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить за Мудрика бонусами
- Скандальный экс-легионер Динамо продолжит карьеру на родине
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
3000 грн