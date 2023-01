СМИ: Александр Петраков станет главным тренером сборной Армении

Бывший наставник национальной сборной Украины, а также сборной Украины U20, с которой стал чемпионом мира в 2019-м году, Александр Петраков может стать тренером сборной Армении. Об этом сообщают местные журналисты.

???? Oleksandr Petrakov - is the new Armenia national team head coach (via AFF & MS)#Armenia @ZoryaLondonsk pic.twitter.com/Nr5ZnDRVI6