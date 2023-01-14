СМИ: Александр Петраков станет главным тренером сборной Армении

Бывший наставник национальной сборной Украины, а также сборной Украины U20, с которой стал чемпионом мира в 2019-м году, Александр Петраков может стать тренером сборной Армении. Об этом сообщают местные журналисты.

???? Oleksandr Petrakov - is the new Armenia national team head coach (via AFF & MS)#Armenia @ZoryaLondonsk pic.twitter.com/Nr5ZnDRVI6 — Hrach Khachatryan (@hrachoff) January 13, 2023

Собственно, о работе Петракова в Армении пишут уже как о факте. Добавим только, что украинские СМИ ранее писали о том, что у наставника есть варианты за рубежом и эти варианты могут реализоваться очень быстро.

У Александра Петракова закончился контракт с УАФ и он не был продлен. Он приступил к работе со сборной Украины после Евро-2020, которое состоялось в 2021-м году. Всего под его руководством главная команда Украины провела 15 матчей – шесть побед, семь ничьих и два поражения.