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Экс-капитан Шахтера Тайсон официально вернулся в Европу

Общие новости
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Подписал контракт на полтора года

Экс-капитан Шахтера Тайсон официально вернулся в Европу

Офіційний сайт ПАОК/Автор невідомий

Новина українською

Бывший капитан донецкого "Шахтера" Тайсон стал игроком ПАОК. Об этом сообщают официальные ресурсы греческого клуба.

Контракт подписан до лета 2024 года. Бразилец выбрал себе футболку с 11-м номером.

Последним клубом Тайсона был "Интернасьональ", с которым игрок недавно расторг контракт.

Отметим, что сейчас ПАОК возглавляет Разван Луческу - сын главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу. Как раз с Мирчей Луческу Тайсон уже работал вместе в "Шахтере".

"Двуглавые орлы" сейчас идут третьими в турнирной таблице греческого чемпионата, уступая первому "Панатинаикосу" семью очками.

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Комментарии (1)
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С.Карпович. (Ланівці)
14.01.2023 в 14:59
Вот скажи,варто було пір'я тут розпускати
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