Экс-капитан Шахтера Тайсон официально вернулся в Европу

Бывший капитан донецкого "Шахтера" Тайсон стал игроком ПАОК. Об этом сообщают официальные ресурсы греческого клуба.

Контракт подписан до лета 2024 года. Бразилец выбрал себе футболку с 11-м номером.

Последним клубом Тайсона был "Интернасьональ", с которым игрок недавно расторг контракт.

Отметим, что сейчас ПАОК возглавляет Разван Луческу - сын главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу. Как раз с Мирчей Луческу Тайсон уже работал вместе в "Шахтере".

"Двуглавые орлы" сейчас идут третьими в турнирной таблице греческого чемпионата, уступая первому "Панатинаикосу" семью очками.