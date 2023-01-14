Экс-капитан Шахтера Тайсон официально вернулся в Европу
Подписал контракт на полтора года
Офіційний сайт ПАОК/Автор невідомий
Бывший капитан донецкого "Шахтера" Тайсон стал игроком ПАОК. Об этом сообщают официальные ресурсы греческого клуба.
Taison is here and ready to fight! #TaisonIsHere #PAOK #transfers pic.twitter.com/GBnn7zRHYi— PAOK FC (@PAOK_FC) January 14, 2023
Контракт подписан до лета 2024 года. Бразилец выбрал себе футболку с 11-м номером.
Последним клубом Тайсона был "Интернасьональ", с которым игрок недавно расторг контракт.
Отметим, что сейчас ПАОК возглавляет Разван Луческу - сын главного тренера "Динамо" Мирчи Луческу. Как раз с Мирчей Луческу Тайсон уже работал вместе в "Шахтере".
"Двуглавые орлы" сейчас идут третьими в турнирной таблице греческого чемпионата, уступая первому "Панатинаикосу" семью очками.
Популярное сейчас
- Суркисы уничтожают Динамо. Цыганков в Жироне – это не переход, а показательный побег
- В Киеве с утра были взрывы. После них включилась воздушная тревога
- Наполи громит Ювентус, CAS отклоняет иск Шахтера. Главные новости за 13 января
- Левски необычным образом поддержит Украину в спаррингах с клубами из РФ
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка сенсационного вундеркинда МЮ. ФОТО