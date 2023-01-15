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Крутой поворот для Мудрика, Цыганков - в Жироне, Петраков - в Армении. Главные новости за 14 января

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А Малиновский – в центре внимания Марселя, красный цвет дерби Манчестера и провал Ливерпуля

Крутой поворот для Мудрика, Цыганков - в Жироне, Петраков - в Армении. Главные новости за 14 января

фото - Getty Images

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UA-Футбол собрал для вас главные футбольные новости за субботу, 14-е января

Резкий поворот по делу с трансфером Мудрика: не "Арсенал", а "Челси"

"Шахтер" был близок к согласованию трансфера Михаила Мудрика с "Арсеналом". Боссы "канониров" даже прибыли в Варшаву, где уже почти согласовали договоренности. Сумма трансфера должна была составить 95 миллионов евро (вместе с бонусами), но затем резко вмешался "Челси". И так резко, что все мгновенно изменилось и Мудрик одной ногой уже на "Стэмфорд Бридж". При этом, оба клуба избрали поспешную манеру: официально объявили о факте переговоров на своих сайтах, "Челси" анонсировал Мудрика в соцсетях.

"Арсенал" просто промолчал.

Виктор Цыганков близок к подписанию контракта с "Жироной"

В то же время лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков тоже стоит на трансфер. Но ситуация кардинально отличается от закрутившейся вокруг Мудрика. Цыганков не желает продлевать контракт с "Динамо", поэтому готов принять первое попавшееся предложение от иностранных клубов. Такое предложение только одно – от "Жироны".

Сообщается, что полноценным игроком каталонцев Цыганков станет летом 2023-го года. А сейчас подпишет предварительный контракт, и остаток сезона доиграет в "Динамо".

Александр Петраков возглавил сборную Армении

Экс-наставник национальной сборной Украины официально трудоустроился в Армении. Первого января Александр Петраков официально разорвал трудовые отношения с УАФ, а уже 14-го поставил свою подпись под соглашением с армянской федерацией футбола.

Детали сотрудничества не сообщаются.

Руслан Малиновский дебютировал в основе "Марселя", приняв участие в двух голах команды

Руслан Малиновский в чемпионате Франции дебютировал еще раньше, но в основном составе "Марселя" – только сейчас. Украинец вышел в старте на матч против "Лорьяна". Провансальцы уступали в ходе игры, но в итоге выиграли 3:1. Малиновский принял участие в двух взятиях ворот, удачно поддержав командные комбинации.

Украинец за этот матч получил третью лучшую оценку среди всех футболистов "Марселя".

"Сити" проиграл "Юнайтеду" в Манчестерском дерби

Топ-матч прошел в чемпионате Англии. У Дерби Манчестера сильнее оказался Юнайтед, который смог не просто выиграть, а выиграть в волевом стиле. Два гола "дьяволы" забили в течение четырех минут, ответив на точный удар Грилиша.

Эта победа на расстояние одного очка приблизила МЮ ко второму месту. Отставание от лидера – шесть баллов, но "Арсенал" имеет игру в запасе.

"Ливерпуль" проиграл "Брайтону"

А вот у "Ливерпуля" кризис продолжается. В этот раз команда Клоппа не смогла справиться с "Брайтоном" Роберто Де Дзерби. Мерсисайдцы проиграли 0:3, пропустив все мячи после перерыва. Интересно, что эту победу "Брайтон" одержал на фоне информацию о ссоре главного тренера Де Дзерби с лидером коллектива Троссардом. Последнего отстранили.

В Серии А действующий чемпион не смог одержать победу

У Серии А "Милан" не сумел взять три очка. Это еще больше укрепило позиции "Наполи". Действующий чемпион завоевал ничью 2:2 с "Лечче", отыгравшись со счета 0:2.

Другой миланский гранд "Интер" победил 1:0 "Эллас Верону".

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