Крутой поворот для Мудрика, Цыганков - в Жироне, Петраков - в Армении. Главные новости за 14 января
А Малиновский – в центре внимания Марселя, красный цвет дерби Манчестера и провал Ливерпуля
фото - Getty Images
UA-Футбол собрал для вас главные футбольные новости за субботу, 14-е января
Резкий поворот по делу с трансфером Мудрика: не "Арсенал", а "Челси"
"Шахтер" был близок к согласованию трансфера Михаила Мудрика с "Арсеналом". Боссы "канониров" даже прибыли в Варшаву, где уже почти согласовали договоренности. Сумма трансфера должна была составить 95 миллионов евро (вместе с бонусами), но затем резко вмешался "Челси". И так резко, что все мгновенно изменилось и Мудрик одной ногой уже на "Стэмфорд Бридж". При этом, оба клуба избрали поспешную манеру: официально объявили о факте переговоров на своих сайтах, "Челси" анонсировал Мудрика в соцсетях.
"Арсенал" просто промолчал.
Виктор Цыганков близок к подписанию контракта с "Жироной"
В то же время лидер киевского "Динамо" Виктор Цыганков тоже стоит на трансфер. Но ситуация кардинально отличается от закрутившейся вокруг Мудрика. Цыганков не желает продлевать контракт с "Динамо", поэтому готов принять первое попавшееся предложение от иностранных клубов. Такое предложение только одно – от "Жироны".
Сообщается, что полноценным игроком каталонцев Цыганков станет летом 2023-го года. А сейчас подпишет предварительный контракт, и остаток сезона доиграет в "Динамо".
Александр Петраков возглавил сборную Армении
Экс-наставник национальной сборной Украины официально трудоустроился в Армении. Первого января Александр Петраков официально разорвал трудовые отношения с УАФ, а уже 14-го поставил свою подпись под соглашением с армянской федерацией футбола.
Детали сотрудничества не сообщаются.
Руслан Малиновский дебютировал в основе "Марселя", приняв участие в двух голах команды
Руслан Малиновский в чемпионате Франции дебютировал еще раньше, но в основном составе "Марселя" – только сейчас. Украинец вышел в старте на матч против "Лорьяна". Провансальцы уступали в ходе игры, но в итоге выиграли 3:1. Малиновский принял участие в двух взятиях ворот, удачно поддержав командные комбинации.
Украинец за этот матч получил третью лучшую оценку среди всех футболистов "Марселя".
"Сити" проиграл "Юнайтеду" в Манчестерском дерби
Топ-матч прошел в чемпионате Англии. У Дерби Манчестера сильнее оказался Юнайтед, который смог не просто выиграть, а выиграть в волевом стиле. Два гола "дьяволы" забили в течение четырех минут, ответив на точный удар Грилиша.
Эта победа на расстояние одного очка приблизила МЮ ко второму месту. Отставание от лидера – шесть баллов, но "Арсенал" имеет игру в запасе.
"Ливерпуль" проиграл "Брайтону"
А вот у "Ливерпуля" кризис продолжается. В этот раз команда Клоппа не смогла справиться с "Брайтоном" Роберто Де Дзерби. Мерсисайдцы проиграли 0:3, пропустив все мячи после перерыва. Интересно, что эту победу "Брайтон" одержал на фоне информацию о ссоре главного тренера Де Дзерби с лидером коллектива Троссардом. Последнего отстранили.
В Серии А действующий чемпион не смог одержать победу
У Серии А "Милан" не сумел взять три очка. Это еще больше укрепило позиции "Наполи". Действующий чемпион завоевал ничью 2:2 с "Лечче", отыгравшись со счета 0:2.
Другой миланский гранд "Интер" победил 1:0 "Эллас Верону".
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