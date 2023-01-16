Рекордный трансфер Мудрика, отрыв Арсенала, трофей Барселоны. Главные новости за 15 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 15 января

"Шахтер" добился своего - продал Михаила за 100 млн евро. Правда, клуб не получит всю сумму сразу – 30 млн предусмотрены в качестве бонусов в зависимости от успехов игрока. Интересно, что контракт подписан на восемь с половиной лет – до лета 2030-го. Таким образом, Мудрик, который будет играть под 15-м номером, побил рекорд Андрея Шевченко, который до этого был самым дорогим украинским футболистом (переходил в "Челси" за 43 млн евро). Ну и "Шахтер" установил новый трансферный рекорд для УПЛ, предыдущий был зафиксирован, когда продал Фреда в "Манчестер Юнайтед" за 59 млн.

В тот момент, как Михаил Мудрик ставил свою подпись под контрактом, его новый клуб одержал долгожданную победу в рамках АПЛ – аристократы обыграли "Кристал Пэлас" благодаря голу Кая Хавертца. Это первая победа команды Поттера после трех поражений. "Челси" остался на 10-й строчке. В свою очередь "Арсенал" обыграл "Тоттенхэм" 2:0 – Льорис ошибся, также отличился Эдегор. Канониры увеличили отрыв от "Манчестер Сити" до восьми очков. Идущий третьим "Ньюкасл" обыграл "Фулхэм" 1:0.

В решающем матче каталонцы были сильнее "Реала". В первом тайме любезностями обменялись Гави и Левандовский – они ассистировали друг другу. После перерыва третий гол провел Педри. Лишь в компенсированное арбитром время Бензема сумел один гол отквитать и увести свою команду от разгрома. 3:1 в пользу "Барселоны".

На этот раз парижане капитулировали перед соперником "Шахтера" в Лиге Европы – "Ренном". Автором единственного гола стал Траоре. Интересно, что Мбаппе остался в резерве и вышел на поле только на 55-й минуте, но парижанам это не помогло. Как следствие, их преимущество над "Лансом" измеряется только тремя очками. "Марсель" отстает на пять баллов.

Бывшая команда Малиновского разбила "Салернитану" со счетом 8:2. У Лукмана дубль и результативная передача, по голу и результативной передаче записали в свой счет Коопмайнерс и Бога. Эта победа позволила команде из Бергамо удержаться на шестом месте и продолжать борьбу с Лацио и Ромой - у всех трех по 34 очка. Орлы в воскресенье одолели "Сассуоло", а волки - "Фиорентину", в обоих случаях со счетом 2:0.

Лидер УПЛ встречался с "Динамо" из Тбилиси. Уже на 9-й минуте проигрывал 0:2, но Довбик начал камбек, перешедший из "Металлиста" Пидлепенец сравнял счет, а Рубчинский еще в первом тайме вывел свою команду вперед. Впрочем, удержать победу днепряне не смогли – "Динамо" тоже забил третий, 3:3.