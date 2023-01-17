Переговоры по Цыганкову, возвращение Ракицкого, победа Днепра-1. Главные новости за 16 января
А также неожиданное пополнение Динамо и другие трансферы УПЛ
фото - ФК Шахтар
UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 16 января
Цыганков может покинуть Динамо уже сейчас
На выходных стало известно, что Виктор Цыганков договорился о переходе в "Жирону" следующим летом в статусе свободного агента, когда у него истекает контракт с "Динамо". Однако теперь сообщается, что киевский клуб может получить хоть какую-то компенсацию за своего игрока, но тот присоединится к "Жироне" уже сейчас. Игорь Суркис подтвердил, что сейчас идут активные переговоры между сторонами.
Шахтер вернул Ракицкого
Донецкий клуб объявил о подписании контракта с Ярославом Ракицким, который является воспитанником "Шахтера" и выступал за него с 2009 по 2019 год. Соглашение рассчитано до конца сезона. Последним местом работы 33-летнего защитника был турецкий клуб Адана Демирспор. Напомним, что сразу после начала полномасштабного нападения на Украину Ярослав покинул российский "Зенит".
Леднев возвращается в Динамо
Венгерский "Фехервар" не стал продлевать арендное соглашение, так что Богдан Леднев присоединится к бело-синим, если ему не найдут новой команды. Отметим, что в "Фехерваре" Леднев сыграл в 23 матчах, в которых отдал четыре результативных передачи. В аренду он уходил как атакующий полузащитник, но в Венгрии действовал больше из глубины поля.
Днепр-1 пригласит защитника легионера
СМИ сообщают, что "Днепр-1" в ближайшее время подпишет бразильского правого защитника Хайнера. Сам игрок запостил в свои соцсети, что находится ныне в турецком Белеке, где лидер УПЛ готовится к возобновлению соревнований. 27-летний Хайнер всю свою карьеру выступал в Южной Америке. В 2022-м он играл за "Атлетико Гойяненсе".
О других трансферах УПЛ
"Львов" подписал опытного защитника Алексея Дитятьева, в послужном списке которого есть "Олимпик", "Ворскла", "Карпаты", в последнее время он играл в Казахстане. "Металлист" приглашает на просмотр голкипера "Кременя" Даниила Ермолова. "Кривбасс" прекратил сотрудничество с хорватским защитником Деяном Ловричем. "Александрия" официально попрощалась с голкипером Олегом Билыком.
Днепр-1 разгромил команду Максима Шацких
Лидер УПЛ провел уже второй спарринг – на этот раз соперником был ташкентский "Пахтакор". Как и в игре с "Динамо" из Тбилиси, днепряне забили трижды, но на этот раз не пропустили ни одного. Снова отличился Артем Довбик, еще по голу добавили Клименчук и Танковский.
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