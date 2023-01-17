Переговоры по Цыганкову, возвращение Ракицкого, победа Днепра-1. Главные новости за 16 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за понедельник, 16 января

На выходных стало известно, что Виктор Цыганков договорился о переходе в "Жирону" следующим летом в статусе свободного агента, когда у него истекает контракт с "Динамо". Однако теперь сообщается, что киевский клуб может получить хоть какую-то компенсацию за своего игрока, но тот присоединится к "Жироне" уже сейчас. Игорь Суркис подтвердил, что сейчас идут активные переговоры между сторонами.

Донецкий клуб объявил о подписании контракта с Ярославом Ракицким, который является воспитанником "Шахтера" и выступал за него с 2009 по 2019 год. Соглашение рассчитано до конца сезона. Последним местом работы 33-летнего защитника был турецкий клуб Адана Демирспор. Напомним, что сразу после начала полномасштабного нападения на Украину Ярослав покинул российский "Зенит".

Венгерский "Фехервар" не стал продлевать арендное соглашение, так что Богдан Леднев присоединится к бело-синим, если ему не найдут новой команды. Отметим, что в "Фехерваре" Леднев сыграл в 23 матчах, в которых отдал четыре результативных передачи. В аренду он уходил как атакующий полузащитник, но в Венгрии действовал больше из глубины поля.

СМИ сообщают, что "Днепр-1" в ближайшее время подпишет бразильского правого защитника Хайнера. Сам игрок запостил в свои соцсети, что находится ныне в турецком Белеке, где лидер УПЛ готовится к возобновлению соревнований. 27-летний Хайнер всю свою карьеру выступал в Южной Америке. В 2022-м он играл за "Атлетико Гойяненсе".

"Львов" подписал опытного защитника Алексея Дитятьева, в послужном списке которого есть "Олимпик", "Ворскла", "Карпаты", в последнее время он играл в Казахстане. "Металлист" приглашает на просмотр голкипера "Кременя" Даниила Ермолова. "Кривбасс" прекратил сотрудничество с хорватским защитником Деяном Ловричем. "Александрия" официально попрощалась с голкипером Олегом Билыком.

Лидер УПЛ провел уже второй спарринг – на этот раз соперником был ташкентский "Пахтакор". Как и в игре с "Динамо" из Тбилиси, днепряне забили трижды, но на этот раз не пропустили ни одного. Снова отличился Артем Довбик, еще по голу добавили Клименчук и Танковский.