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Цыганков ушел из Динамо, Днепр-1 подписал бразильца, Ливерпуль взялся за ум. Главные новости за 17 января

Общие новости
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UA-Футбол подготовил для Вас подборку самых важных новостей из мира футбола за вторник, 17 января

Цыганков ушел из Динамо, Днепр-1 подписал бразильца, Ливерпуль взялся за ум. Главные новости за 17 января

Фото: ФК Динамо Киев

UA-Футбол
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Виктор Цыганков официально перешел в "Жирону"

Контракт рассчитан на 4,5 года. "Динамо" получит за своего лидера 5 млн евро, а также 50% от следующей перепродажи. Это немного, но у 25-летнего Цыганкова оставалось всего полгода по контракту с киевлянами, который он отказывался продлевать. Де-факто выбора у Суркиса не было. Дебют Цыганкова в Ла Лиге, вероятно, состоится уже в воскресенье против "Вильярреала".

"Днепр-1" подписал правого защитника из Бразилии

27-летний Хайнер ранее играл за скромный "Азурис", и это не полноценный трансфер, а только аренда, но для нынешней УПЛ и это - событие. Далеко не каждый легионер сейчас готов приехать в Украину, да и лишних денег у наших клубов нет. Хайнер - очевидное усиление под плей-офф Лиги конференций, который начнется через месяц.

"Ливерпуль" поработал над ошибками и прошел в 4-й раунд Кубка Англии

После 0:3 от "Брайтона" в АПЛ Юрген Клопп сменил почти весь состав, и это принесло результат. "Ливерпуль" не только обыграл "Вулверхэмптон" в Кубке, но и не пропустил голов, что с ним последнее время бывает нечасто. Взбучка, видимо, дала плоды. Также отмечаем автора единственного гола - юного таланта Харви Эллиотта.

"Наполи" сенсационно вылетел из Кубка Италии от аутсайдера Серии А

А вот здесь абсолютная сенсация. "Кремонезе" занимает последнее место в Серии А, но против второго состава "Наполи" ему удалось не посыпаться, дотянуть до серии пенальти, а там победить благодаря промаху Лоботки. Ясно, что для "Партенопеи" в приоритете сейчас не Кубок, но все же разбор полетов на "Диего Марадона" точно будет.

Самый богатый человек Англии подтвердил интерес к "Манчестер Юнайтед"

Его зовут Джим Рэтклифф, и его собственное состояние оценивается в 16 млрд долларов. При этом химический магнат обожает спорт, вложил кучу денег в велокоманду Sky, финансирует французскую "Ниццу" и швейцарскую "Лозанну". Для "МЮ", который очень хотят продать Глейзеры, это вполне рабочий вариант. Ждем переговоров.

Вингер сборной Испании перебрался в "Вулверхэмптон"

Пабло Сарабия подписался на "Молинью" до 2025-го, подтвердив имидж "Волков" как пиренейской команды, которая невесть как оказалась в АПЛ. Сумма трансфера составила 5 млн евро, но "ПСЖ" и не нужны деньги - он избавлялся от балласта. Не заиграл Сарабия в Лиге 1, хотя игрок добротный - постоянно вызывается в сборную, а в сезоне-2021/22 забил 22 гола за "Спортинг".

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