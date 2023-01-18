Новатор, визионер, рекордсмен. Сегодня отмечает День рождения Пеп Гвардиола
52 года
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Хосеп (Пеп) Мария Гвардиола-и-Сала – наставник "Манчестер Сити", самый титулованный тренер в истории "Барселоны" и "горожан". Во время карьеры футболиста выступал на позиции опорного полузащитника, защищал цвета каталонцев, "Брешии", "Ромы", "Аль-Ахли", "Дорадос де Синалоа", сборных Испании и Каталонии.
Как игрок – шестикратный чемпион Испании, двукратный обладатель Кубка страны, четырехкратный обладатель Суперкубка Испании, победитель Кубка европейских чемпионов, обладатель Кубка обладателей кубков и Суперкубка УЕФА, со сборной становился олимпийским чемпионом.
Pep Guardiola has a win rate of 76% in his managerial career ????— Premier League (@premierleague) January 17, 2023
He joined the 500 club at the weekend ✅ pic.twitter.com/56WoB07KgA
В 2007 году начал тренерскую карьеру в "Барселоне Б". C 2008-го по 2012 год Пеп возглавлял основу каталонцев. Вместе с Гвардиолой клуб выиграл все возможные трофеи. В "Баварии" испанец также брал все, кроме ЛЧ. С "горожанами" наставник праздновал триумф в каждом турнире в Англии по нескольку раз. С "Манчестер Сити" Пеп доходил до финала ЛЧ, где в сезоне-2020/21 минимально уступил "Челси" (0:1).
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