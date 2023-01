Экс-звезда Шахтера Тайсон забил за ПАОК через три минуты после дебюта

Бразильский вингер Тайсон отличился за "ПАОК" в четвертьфинале Кубка Греции. Экс-игрок "Шахтера" появился на поле 69-й минуте в матче против "Панатинаикоса".

Первый поединок завершился без голов, а после перерыва Льямас вывел команду, возглавляемый сыном Мирчи Луческу Разваном, вперед. На 72-й минуте встречи Тайсон установил окончательный счет встречи с "Панатинаикосом" - 2:0. Для 35-летнего бразильца это был дебютный гол в своей первой игре за новую команду.

Второй тайм "Панатинаикос" отыграл бывший полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич. Судьба поединка определится 22 января, когда команды сыграют ответный матч за право выйти в полуфинал Кубка Греции.

Кубок Греции 1/4 финала, 1-й матч.

"ПАОК" - "Панатинаикос" 2:0

Голы: Льямас, 53, Тайсон, 72

Taison saiu do banco e precisou de exatos 2 minutos para fazer seu 1º gol com a camisa do PAOK. 2x0 contra o Panathinaikos pela Copa da Grécia. @vozesdogigante pic.twitter.com/QLj4PkdRY4