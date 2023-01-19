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Экс-звезда Шахтера Тайсон забил за ПАОК через три минуты после дебюта

Общие новости
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Успешное начало в новом клубе

Экс-звезда Шахтера Тайсон забил за ПАОК через три минуты после дебюта

Фото: facebook.com/PAOKFOOTBALL

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Бразильский вингер Тайсон отличился за "ПАОК" в четвертьфинале Кубка Греции. Экс-игрок "Шахтера" появился на поле 69-й минуте в матче против "Панатинаикоса".

Первый поединок завершился без голов, а после перерыва Льямас вывел команду, возглавляемый сыном Мирчи Луческу Разваном, вперед. На 72-й минуте встречи Тайсон установил окончательный счет встречи с "Панатинаикосом" - 2:0. Для 35-летнего бразильца это был дебютный гол в своей первой игре за новую команду.

Второй тайм "Панатинаикос" отыграл бывший полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич. Судьба поединка определится 22 января, когда команды сыграют ответный матч за право выйти в полуфинал Кубка Греции.

Кубок Греции 1/4 финала, 1-й матч.
"ПАОК" - "Панатинаикос" 2:0
Голы: Льямас, 53, Тайсон, 72


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В статье: Тайсон ПАОК (Салоники)
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