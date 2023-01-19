Экс-звезда Шахтера Тайсон забил за ПАОК через три минуты после дебюта
Успешное начало в новом клубе
Фото: facebook.com/PAOKFOOTBALL
Бразильский вингер Тайсон отличился за "ПАОК" в четвертьфинале Кубка Греции. Экс-игрок "Шахтера" появился на поле 69-й минуте в матче против "Панатинаикоса".
Первый поединок завершился без голов, а после перерыва Льямас вывел команду, возглавляемый сыном Мирчи Луческу Разваном, вперед. На 72-й минуте встречи Тайсон установил окончательный счет встречи с "Панатинаикосом" - 2:0. Для 35-летнего бразильца это был дебютный гол в своей первой игре за новую команду.
Второй тайм "Панатинаикос" отыграл бывший полузащитник "Динамо" Беньямин Вербич. Судьба поединка определится 22 января, когда команды сыграют ответный матч за право выйти в полуфинал Кубка Греции.
Кубок Греции 1/4 финала, 1-й матч.
"ПАОК" - "Панатинаикос" 2:0
Голы: Льямас, 53, Тайсон, 72
Taison saiu do banco e precisou de exatos 2 minutos para fazer seu 1º gol com a camisa do PAOK. 2x0 contra o Panathinaikos pela Copa da Grécia. @vozesdogigante pic.twitter.com/QLj4PkdRY4— Lucas Collar (@LucasCollar) January 18, 2023
Популярное сейчас
- Россияне активизировали фронтовую авиацию, ВСУ отразили атаки около 14 населенных пунктов
- Путин: Россия начала "спецоперацию", чтобы "остановить войну"
- Маркевич: Жирона — посредственная команда, а вот Мудрик сразу перешел в серьезный клуб
- Переговоры по Цыганкову, возвращение Ракицкого, победа Днепра-1. Главные новости за 16 января
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО