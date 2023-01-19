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Легенда Милана и ассистент Шевченко. Сегодня празднует День рождения Мауро Тассотти

Общие новости
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Работал вместе с Андреем Николаевичем

Легенда Милана и ассистент Шевченко. Сегодня празднует День рождения Мауро Тассотти

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Мауро Тассотти родился 19 января 1960 года в Риме. Бывший итальянский футболист, защитник. После завершения игровой карьеры – футбольный тренер.

Как игрок, прежде всего, известен выступлениями за "Милан" и национальную сборную Италии. Тассотти – пятикратный чемпион Италии, четырехкратный обладатель Суперкубка Италии по футболу. Трехкратный победитель Кубка чемпионов / Лиги чемпионов УЕФА, трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА и двукратный обладатель Межконтинентального кубка.

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Был известен очень жесткой, а иногда и грубой игрой, за что получал множество желтых и красных карточек на протяжении всей своей карьеры. С 2016 года по конец июля 2021 года Мауро – ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

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В статье: Мауро Тассотти
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Комментарии (1)
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caso29
19.01.2023 в 15:06
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
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