Легенда Милана и ассистент Шевченко. Сегодня празднует День рождения Мауро Тассотти
Работал вместе с Андреем Николаевичем
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Мауро Тассотти родился 19 января 1960 года в Риме. Бывший итальянский футболист, защитник. После завершения игровой карьеры – футбольный тренер.
Как игрок, прежде всего, известен выступлениями за "Милан" и национальную сборную Италии. Тассотти – пятикратный чемпион Италии, четырехкратный обладатель Суперкубка Италии по футболу. Трехкратный победитель Кубка чемпионов / Лиги чемпионов УЕФА, трехкратный обладатель Суперкубка УЕФА и двукратный обладатель Межконтинентального кубка.
Был известен очень жесткой, а иногда и грубой игрой, за что получал множество желтых и красных карточек на протяжении всей своей карьеры. С 2016 года по конец июля 2021 года Мауро – ассистент главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
???? Happy Birthday Mauro Tassotti ????⚫️— Milan Posts ???????????? (@MilanPosts) January 19, 2023
???? 581 Appearances
⚽️ 10 Goals
???? 35 Assists
???????????? Champions League
???????????????????? Serie A
???????????????? Supercoppa Italiana
???????? Serie B
???????? Intercontinental Cup
???????????? UEFA SuperCup pic.twitter.com/hXIlZeZjhO
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