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ПСЖ играет со сборной Аль-Хиляля и Аль-Насра: Месси забил на 3-ей минуте

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Возможно последняя встреча великих на одном поле

ПСЖ играет со сборной Аль-Хиляля и Аль-Насра: Месси забил на 3-ей минуте

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

"ПСЖ" играет товарищеский матч против символической сборной "Аль-Хиляля" и "Аль-Насра". На поле Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе, Серхио Рамос и конечно Криштиану Роналду.

Лионель отправил мяч в ворота уже на 3-й минуте. Передачу отдал Неймар.

Португалец встречается спустя 4.5 года с Серхио Рамосом и Кейлором Навасом.

В последний раз Роналду и Месси играли на одном поле декабре 2020-го в Лиге чемпионов. Тогда они ещё выступали за "Ювентус" и "Барселону", соответственно.

Это первый матч Роналду за "Аль-Наср". Дебютировать в официальных встречах он сможет уже 22-го января против "Аль-Иттифака".

Общая статистика встреч Месси и Роналду неутешительна для португальца: 16 побед у Месси против 11-ти у Криштиану, 22 гола против 21-го и 12 голевых передач против одной.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду Аль-Наср Пари Сен-Жермен (Париж) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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