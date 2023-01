ПСЖ играет со сборной Аль-Хиляля и Аль-Насра: Месси забил на 3-ей минуте

"ПСЖ" играет товарищеский матч против символической сборной "Аль-Хиляля" и "Аль-Насра". На поле Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе, Серхио Рамос и конечно Криштиану Роналду.

Лионель отправил мяч в ворота уже на 3-й минуте. Передачу отдал Неймар.

Португалец встречается спустя 4.5 года с Серхио Рамосом и Кейлором Навасом.

В последний раз Роналду и Месси играли на одном поле декабре 2020-го в Лиге чемпионов. Тогда они ещё выступали за "Ювентус" и "Барселону", соответственно.

Это первый матч Роналду за "Аль-Наср". Дебютировать в официальных встречах он сможет уже 22-го января против "Аль-Иттифака".

Общая статистика встреч Месси и Роналду неутешительна для португальца: 16 побед у Месси против 11-ти у Криштиану, 22 гола против 21-го и 12 голевых передач против одной.

Lionel Messi and Cristiano Ronaldo have faced each other 36 times in their career:



Messi

◉ 16 wins

◎ 22 goals

◎ 12 assists



Ronaldo

◉ 11 wins

◎ 21 goals

◎ 1 assist



Let's run it back. ????