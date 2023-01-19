ПСЖ играет со сборной Аль-Хиляля и Аль-Насра: Месси забил на 3-ей минуте
Возможно последняя встреча великих на одном поле
Фото: twitter.com/PSG_inside
"ПСЖ" играет товарищеский матч против символической сборной "Аль-Хиляля" и "Аль-Насра". На поле Лионель Месси, Неймар, Килиан Мбаппе, Серхио Рамос и конечно Криштиану Роналду.
Лионель отправил мяч в ворота уже на 3-й минуте. Передачу отдал Неймар.
Португалец встречается спустя 4.5 года с Серхио Рамосом и Кейлором Навасом.
В последний раз Роналду и Месси играли на одном поле декабре 2020-го в Лиге чемпионов. Тогда они ещё выступали за "Ювентус" и "Барселону", соответственно.
Это первый матч Роналду за "Аль-Наср". Дебютировать в официальных встречах он сможет уже 22-го января против "Аль-Иттифака".
Общая статистика встреч Месси и Роналду неутешительна для португальца: 16 побед у Месси против 11-ти у Криштиану, 22 гола против 21-го и 12 голевых передач против одной.
Lionel Messi and Cristiano Ronaldo have faced each other 36 times in their career:— Squawka Live (@Squawka_Live) January 19, 2023
Messi
◉ 16 wins
◎ 22 goals
◎ 12 assists
Ronaldo
◉ 11 wins
◎ 21 goals
◎ 1 assist
Let's run it back. ????
Популярное сейчас
- В Белом доме ответили на условия Германии по предоставлению танков Украине
- Цыганков в Жироне: клуб-трамплин, партнеры уровня Динамо и решающая роль Гвардиолы
- Украинского тренера могут дисквалифицировать пожизненно - летом он возглавил клуб, созданный россиянами
- Новый кипер для Баварии, разгром в миланском дерби и прогульщик Депай. Главные новости за 18 января
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО
- Роскошная подруга-модель Жоау Фелиша уже прибыла в Лондон. ФОТО