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Месси, Мбаппе, Беллингем, Бензема и другие – команда года FIFA23

Общие новости
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Талантливый английский хавбек заслужил место среди лучших

Месси, Мбаппе, Беллингем, Бензема и другие – команда года FIFA23

Фото: https://twitter.com/EASPORTSFIFA

Новина українською

EA Sports, разрабатывающая серию футбольных симуляторов FIFA, опубликовала команду года – это набор специальных карточек лучших футболистов 2022-го. В 11 сильнейших попали Тео Эрнандес и Эдер Милитао.

Самый высокий рейтинг у Месси – 98. Следом идут Бензема, Мбаппе и Де Брюйне с 97-ю баллами.

Полный состав выглядит следующим образом:

  • Тибо Куртуа ("Реал", сборная Бельгии)
  • Ашраф Хакими ("ПСЖ", сборная Марокко)
  • Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", сборная Нидерландов)
  • Эдер Милитао ("Реал", сборная Бразилии)
  • Тэо Эрнандес ("Милан", сборная Франции)
  • Джуд Беллингем ("Боруссия" Д, сборная Англии)
  • Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии)
  • Кевин Де Брюйне ("Ман Сити", сборная Бельгии)
  • Лионель Месси ("ПСЖ", сборная Аргентины)
  • Карим Бензема ("Реал", сборная Франции)
  • Килиан Мбаппе ("ПСЖ", сборная Франции)

Среди клубов больше всего представителей "Реала" – 4, второй – "ПСЖ" с 3 игроками. Среди сборных больше всего футболистов Франции – 3, следующая Бельгия с 2-я игроками.

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В статье: Лионель Месси Карим Бензема Килиан Мбаппе Джуд Беллингем FIFA 23
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