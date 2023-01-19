EA Sports, разрабатывающая серию футбольных симуляторов FIFA, опубликовала команду года – это набор специальных карточек лучших футболистов 2022-го. В 11 сильнейших попали Тео Эрнандес и Эдер Милитао.

Самый высокий рейтинг у Месси – 98. Следом идут Бензема, Мбаппе и Де Брюйне с 97-ю баллами.

Полный состав выглядит следующим образом:

Тибо Куртуа ("Реал", сборная Бельгии)

Ашраф Хакими ("ПСЖ", сборная Марокко)

Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", сборная Нидерландов)

Эдер Милитао ("Реал", сборная Бразилии)

Тэо Эрнандес ("Милан", сборная Франции)

Джуд Беллингем ("Боруссия" Д, сборная Англии)

Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии)

Кевин Де Брюйне ("Ман Сити", сборная Бельгии)

Лионель Месси ("ПСЖ", сборная Аргентины)

Карим Бензема ("Реал", сборная Франции)

Килиан Мбаппе ("ПСЖ", сборная Франции)

Среди клубов больше всего представителей "Реала" – 4, второй – "ПСЖ" с 3 игроками. Среди сборных больше всего футболистов Франции – 3, следующая Бельгия с 2-я игроками.