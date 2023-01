EA Sports, разрабатывающая серию футбольных симуляторов FIFA, опубликовала команду года – это набор специальных карточек лучших футболистов 2022-го. В 11 сильнейших попали Тео Эрнандес и Эдер Милитао.

Самый высокий рейтинг у Месси – 98. Следом идут Бензема, Мбаппе и Де Брюйне с 97-ю баллами.

Полный состав выглядит следующим образом:

Среди клубов больше всего представителей "Реала" – 4, второй – "ПСЖ" с 3 игроками. Среди сборных больше всего футболистов Франции – 3, следующая Бельгия с 2-я игроками.

As chosen by you.



Presenting the #FIFA23 Team of the Year