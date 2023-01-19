Месси, Мбаппе, Беллингем, Бензема и другие – команда года FIFA23
Талантливый английский хавбек заслужил место среди лучших
Фото: https://twitter.com/EASPORTSFIFA
EA Sports, разрабатывающая серию футбольных симуляторов FIFA, опубликовала команду года – это набор специальных карточек лучших футболистов 2022-го. В 11 сильнейших попали Тео Эрнандес и Эдер Милитао.
Самый высокий рейтинг у Месси – 98. Следом идут Бензема, Мбаппе и Де Брюйне с 97-ю баллами.
Полный состав выглядит следующим образом:
- Тибо Куртуа ("Реал", сборная Бельгии)
- Ашраф Хакими ("ПСЖ", сборная Марокко)
- Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль", сборная Нидерландов)
- Эдер Милитао ("Реал", сборная Бразилии)
- Тэо Эрнандес ("Милан", сборная Франции)
- Джуд Беллингем ("Боруссия" Д, сборная Англии)
- Лука Модрич ("Реал", сборная Хорватии)
- Кевин Де Брюйне ("Ман Сити", сборная Бельгии)
- Лионель Месси ("ПСЖ", сборная Аргентины)
- Карим Бензема ("Реал", сборная Франции)
- Килиан Мбаппе ("ПСЖ", сборная Франции)
Среди клубов больше всего представителей "Реала" – 4, второй – "ПСЖ" с 3 игроками. Среди сборных больше всего футболистов Франции – 3, следующая Бельгия с 2-я игроками.
As chosen by you.— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) January 19, 2023
Presenting the #FIFA23 Team of the Year ????#TOTY pic.twitter.com/xGfMKsJCUP
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