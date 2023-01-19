Роналду дважды сравнял счет в матче звезд Аль-Насра и Аль-Хиляль против ПСЖ
Португалец реализовал пенальти и забил с игры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Криштиану Роналду сделал счет 2:2 в матче "ПСЖ" – "Аль-Наср"/"Аль-Хиляль". Это его первые голы за клуб.
Сначала Криштиану реализовал 11-метровый в ответ на быстрый гол Лионеля Месси на 3-й минуте встречи.
34' Криштиану Роналду – 1:1.
Позже Мариньос снова вывел "ПСЖ" вперед. Но Роналду в самой концовке второго тайма снова сравнял счет. Дубль в первом же матче в Саудовской Аравии.
45+6' Криштиану Роналду – 2:2.
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