Роналду дважды сравнял счет в матче звезд Аль-Насра и Аль-Хиляль против ПСЖ

Криштиану Роналду сделал счет 2:2 в матче "ПСЖ" – "Аль-Наср"/"Аль-Хиляль". Это его первые голы за клуб.

Сначала Криштиану реализовал 11-метровый в ответ на быстрый гол Лионеля Месси на 3-й минуте встречи.

34' Криштиану Роналду – 1:1.

Позже Мариньос снова вывел "ПСЖ" вперед. Но Роналду в самой концовке второго тайма снова сравнял счет. Дубль в первом же матче в Саудовской Аравии.

45+6' Криштиану Роналду – 2:2.