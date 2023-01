Сборная "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля" уступила в товарищеском матче "ПСЖ" (4:5). Криштиану Роналду забил два гола и был признан игроком матча.

Сначала португалец заработал пенальти и реализовал 11-метровый на 34-й минуте встречи. Сборная отыгралась после пропущенного.

Потом Криштиану замкнул навес и сровнял счет во второй раз, на 6-ой добавленой минуте первого тайма.

Это был первый матч португальца в Саудовской Аравии. Дебютировать в официальной встрече он сможет уже 22-го января против "Аль-Иттифака". Встреча начнется в 19:30.

????????????????????????????????: Cristiano Ronaldo is MAN OF THE MATCH! ???? pic.twitter.com/ln3nP9vkZu