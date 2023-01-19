Роналду – игрок матча сборной Аль-Насра и Аль-Хиляля против ПСЖ
Саудовская сборная в итоге проиграла "ПСЖ" (4:5)
Фото из открытых источников
Сборная "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля" уступила в товарищеском матче "ПСЖ" (4:5). Криштиану Роналду забил два гола и был признан игроком матча.
Сначала португалец заработал пенальти и реализовал 11-метровый на 34-й минуте встречи. Сборная отыгралась после пропущенного.
Потом Криштиану замкнул навес и сровнял счет во второй раз, на 6-ой добавленой минуте первого тайма.
Это был первый матч португальца в Саудовской Аравии. Дебютировать в официальной встрече он сможет уже 22-го января против "Аль-Иттифака". Встреча начнется в 19:30.
????????????????????????????????: Cristiano Ronaldo is MAN OF THE MATCH! ???? pic.twitter.com/ln3nP9vkZu— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) January 19, 2023
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