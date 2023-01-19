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В Ираке из-за футбольной давки погибли два человека

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Еще несколько десятков – травмированы

В Ираке из-за футбольной давки погибли два человека

Фото - AP / автор невідомий

UA-Футбол
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В Ираке перед матчем Кубка Персидского залива произошла давка, приведшая к трагедии. Как сообщает издание Al Jazeera, перед матчем между сборными Ирака и Омана люди начали формировать масштабную толпу на подступах к стадиону задолго до начала поединка. Многие из них не имели билетов на матч, а некоторые прибыли в Басру из более отдаленных регионов страны.

Давка произошла еще до того, как на Международном стадионе Басры открыли ворота для зрителей. Те из фанов, которые не имели билетов на игру, предпринимали попытки прорваться на стадион, отмечают в службе охраны арены.

По подсчетам журналистов, на момент давки у стадиона собралось около 60 тысяч человек.

В итоге, давка привела к гибели двух человек. Число травмировавшихся в давке составляет около 80 человек. Некоторые из них находятся в критическом состоянии, сообщает официальное информационное агентство Ирака.

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В статье: Ирак
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