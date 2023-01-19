В Ираке из-за футбольной давки погибли два человека
Еще несколько десятков – травмированы
Фото - AP / автор невідомий
В Ираке перед матчем Кубка Персидского залива произошла давка, приведшая к трагедии. Как сообщает издание Al Jazeera, перед матчем между сборными Ирака и Омана люди начали формировать масштабную толпу на подступах к стадиону задолго до начала поединка. Многие из них не имели билетов на матч, а некоторые прибыли в Басру из более отдаленных регионов страны.
Давка произошла еще до того, как на Международном стадионе Басры открыли ворота для зрителей. Те из фанов, которые не имели билетов на игру, предпринимали попытки прорваться на стадион, отмечают в службе охраны арены.
По подсчетам журналистов, на момент давки у стадиона собралось около 60 тысяч человек.
BREAKING: At least two people have been killed and dozens injured in a stampede at a stadium in Basra, southern Iraq https://t.co/7UfmjwVki1 pic.twitter.com/jKU07BFM1E— Al Jazeera English (@AJEnglish) January 19, 2023
В итоге, давка привела к гибели двух человек. Число травмировавшихся в давке составляет около 80 человек. Некоторые из них находятся в критическом состоянии, сообщает официальное информационное агентство Ирака.
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