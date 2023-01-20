Роналду: Счастлив вернуться на поле. И приятно увидеть старых друзей
Португалец дважды отличился в ворота "ПСЖ"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду поделился впечатлениями от товарищеского поединка с "Пари Сен-Жермен".
"Я так рад возвращению на поле и забитым голам. И было приятно увидеть некоторых старых друзей", - написал Роналлду на своей странице в Instagram/.
Напомним, 37-летний португалец был признан лучшим игроком товарищеской игры команды звезд "Аль-Насра" и "Аль-Хиляля" против французского "ПСЖ" (4:5). Роналду дважды отличился в ворота "парижан".
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