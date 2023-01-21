Пумас разорвал контракт с Дани Алвесом на фоне сексуального скандала

Легендарный футболист "Барселоны" Дани Алвес арестован в Каталонии и пребывает под стражей. Футболисту выдвинуты обвинения в сексуальных сексуальном насилии.

Нынешний клуб бразильца мексиканский "Пумас" принял решение расторгнуть соглашение с футболистом из-за нежелания чернить свою репутацию. О разрыве контракта с футболистом объявила клубная пресс-служба.

"В связи с полученной сегодня информацией о судебном процессе, с которым столкнулся игрок Даниэль Алвес и за который он задержан в Испании, мы решили сообщить: клуб принял решение расторгнуть трудовой договор с игроком Даниэлем Алвесом по уважительной причине с сегодняшнего дня. Этим решением клуб подтверждает свое обязательство не мириться с действиями какого-либо члена нашей команды, кем бы они ни были, противоречащие духу клуба и его ценностям", - говорится в заявлении.