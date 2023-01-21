Пумас разорвал контракт с Дани Алвесом на фоне сексуального скандала
У легендарного футболиста большие проблемы
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Легендарный футболист "Барселоны"
Нынешний клуб бразильца мексиканский "Пумас" принял решение расторгнуть соглашение с футболистом из-за нежелания чернить свою репутацию. О разрыве контракта с футболистом объявила клубная пресс-служба.
"В связи с полученной сегодня информацией о судебном процессе, с которым столкнулся игрок Даниэль Алвес и за который он задержан в Испании, мы решили сообщить: клуб принял решение расторгнуть трудовой договор с игроком Даниэлем Алвесом по уважительной причине с сегодняшнего дня. Этим решением клуб подтверждает свое обязательство не мириться с действиями какого-либо члена нашей команды, кем бы они ни были, противоречащие духу клуба и его ценностям", - говорится в заявлении.
Бразильский защитник Дани Алвес виступал за "Пумас" з июля 2022 року. За это время футболист принял участие в 13 матчах команды, где успел отличиться пятью результативными передачами.
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