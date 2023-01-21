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Хави - о сексуальном скандале Алвеса: Сложно комментировать ситуацию

Общие новости
(2 голосов)

Наставник "Барселоны" поддержал своего бывшего партнера

Хави - о сексуальном скандале Алвеса: Сложно комментировать ситуацию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Легендарный футболист "Барселоны" Дани Алвес арестован в Каталонии и пребывает под стражей. Футболисту выдвинуты обвинения в сексуальных сексуальном насилии.

Экс-партнер Дани Алвеса, а ныне тренер "Барселоны" - Хави высказался об аресте бразильца, поддержав футболиста.

"Сложно комментировать ситуацию Дани Алвеса. Как и все, я был удивлен и шокирован, когда узнал об этом. Шок — это то, что вы испытываете, когда слышите об этом, зная Дани. Этим занимается суд, и именно суд будет принимать решение, от нас здесь ничего не зависит», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, мексиканский "Пумас" разорвал контракт с Дани Алвесом на фоне сексуального скандала.

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В статье: Хави Эрнандес Дани Алвес
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
21.01.2023 в 15:38
Дійсно... Ми можемо довіряти чи НІ суду, але тільки він може вирішити ШО ТО БУЛО і як його потрібно розглядати. Ми ж пам'ятаємо про Джонні Депа, як йому забруднили репутацію... та викреслили пару років кар'єри. Тут вже відбувся арешт... Справа більш серйозна.
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