Хави - о сексуальном скандале Алвеса: Сложно комментировать ситуацию
Наставник "Барселоны" поддержал своего бывшего партнера
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный футболист "Барселоны" Дани Алвес арестован в Каталонии и пребывает под стражей. Футболисту выдвинуты обвинения в сексуальных сексуальном насилии.
Экс-партнер Дани Алвеса, а ныне тренер "Барселоны" - Хави высказался об аресте бразильца, поддержав футболиста.
"Сложно комментировать ситуацию Дани Алвеса. Как и все, я был удивлен и шокирован, когда узнал об этом. Шок — это то, что вы испытываете, когда слышите об этом, зная Дани. Этим занимается суд, и именно суд будет принимать решение, от нас здесь ничего не зависит», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Напомним, мексиканский
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