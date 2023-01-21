Хави - о сексуальном скандале Алвеса: Сложно комментировать ситуацию

Легендарный футболист "Барселоны" Дани Алвес арестован в Каталонии и пребывает под стражей. Футболисту выдвинуты обвинения в сексуальных сексуальном насилии.

Экс-партнер Дани Алвеса, а ныне тренер "Барселоны" - Хави высказался об аресте бразильца, поддержав футболиста.

"Сложно комментировать ситуацию Дани Алвеса. Как и все, я был удивлен и шокирован, когда узнал об этом. Шок — это то, что вы испытываете, когда слышите об этом, зная Дани. Этим занимается суд, и именно суд будет принимать решение, от нас здесь ничего не зависит», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.