  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Дебют Мудрика, трудная ситуация Миколенко, заявление Металлиста. Главные новости за 21 января

Общие новости
(1 голосов)

А также победное шествие Наполи и Реала Соседад

Дебют Мудрика, трудная ситуация Миколенко, заявление Металлиста. Главные новости за 21 января

фото - Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 21 января

Мудрик дебютировал в АПЛ

Как и обещал Грэм Поттер, Михаил Мудрик вышел на замену в матче очередного тура английской АПЛ, в котором "Челси" играл на выезде с "Ливерпулем". И следует отметить, что игры самый дорогой в истории украинский игрок не испортил. Михаил имел пару опасных моментов, неплохо подыгрывал партнерам, в целом усилил игру своей команды. Однако одержать победу это не позволило – ничья 0:0. "Челси" идет на 10-м месте, "Ливерпуль" – восьмой.

Читайте такжеВосторг и сравнения с Азаром. Реакция фанатов Челси на дебют Мудрика в АПЛ

Эвертон погружается на дно

Еще один украинец в Англии – Виталий Миколенко – продолжает терпеть неудачи вместе со своей командой. Его "Эвертон" уступил "Вест Хэму" со счетом 0:2 и опустился на предпоследнюю строчку. Чтобы вырваться из опасной зоны, достаточно одной победы (при условии неудач конкурентов), но в нынешнем состоянии ливерпульцы о трех очках могут только мечтать. "Брайтон" Де Дзерби после двух побед подряд сыграл вничью с "Лестером" - 2:2, а "Ньюкасл" в свою очередь разошелся миром с "Кристалл Пелас" - 0:0.

О контрольных матчах украинских клубов

"Днепр-1" уже сыграл свой четвертый матч во время зимних сборов – на этот раз команда Кучера обыграла армянский "Пюник" 3:1. Дубль на счету Довбика, еще один гол у Назаренко. "Заря" в свою очередь уступила болгарскому "Локомотиву" 0:1, а "Черноморец" сыграл 1:1 со "Спартаком", тоже из Болгарии. В составе одесситов отличился Александр Гладкий. Лидер Первой лиги – "Полесье" - сыграл вничью 1:1 с воспитанниками академии "Шахтера".

В Металлисте опровергают, что у клуба есть финансовые проблемы

В СМИ появилась информация, что Александр Ярославский не участвует в жизни "Металлиста", что создает определенные проблемы. Однако в харьковском клубе заявили, что это не соответствует действительности. Там подчеркнули, что у "Металлиста" нет задолженности по зарплате, к тому же команда отправилась на сборы в Турцию.

Наполи не сбавляет обороты

В рамках 19-го тура итальянской Серии А лидер чемпионата "Наполи" одолел "Салернитану". Победу команде Спалетти обеспечили голы Ди Лоренцо и Осимхена. Таким образом, неаполитанцы увеличили отрыв от "Милана" до 12 очков, но россонери свой матч в рамках этого тура сыграют 24 января, их соперником будет "Лацио".

Реал Сосьедад догнал Реал

Сан-себастьянцы разобрались на выезде с "Райо Вальекано" со счетом 0:2. Это их пятая победа подряд, так что они смогли догнать мадридский "Реал". Правда, у сливочных на две игры меньше. Замыкает топ-четверку Ла Лиги "Атлетико" – команда Симеоне в субботу победила "Вальядолид" 3:0. Матрасники от третьего места отстают на семь очков. Из зоны вылета вырвалась "Севилья", обыгравшая "Кадис" благодаря пенальти на 88-й минуте.

По теме
yellow-arrow
Хави - о сексуальном скандале Алвеса: Сложно комментировать ситуацию
yellow-arrow
Пумас разорвал контракт с Дани Алвесом на фоне сексуального скандала
yellow-arrow
С Ювентуса сняли 15 очков, Шахтер и Днепр-1 проиграли на сборах. Главные новости за 20 января
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: главные новости
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде