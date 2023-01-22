Дебют Мудрика, трудная ситуация Миколенко, заявление Металлиста. Главные новости за 21 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за субботу, 21 января

Как и обещал Грэм Поттер, Михаил Мудрик вышел на замену в матче очередного тура английской АПЛ, в котором "Челси" играл на выезде с "Ливерпулем". И следует отметить, что игры самый дорогой в истории украинский игрок не испортил. Михаил имел пару опасных моментов, неплохо подыгрывал партнерам, в целом усилил игру своей команды. Однако одержать победу это не позволило – ничья 0:0. "Челси" идет на 10-м месте, "Ливерпуль" – восьмой.

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Еще один украинец в Англии – Виталий Миколенко – продолжает терпеть неудачи вместе со своей командой. Его "Эвертон" уступил "Вест Хэму" со счетом 0:2 и опустился на предпоследнюю строчку. Чтобы вырваться из опасной зоны, достаточно одной победы (при условии неудач конкурентов), но в нынешнем состоянии ливерпульцы о трех очках могут только мечтать. "Брайтон" Де Дзерби после двух побед подряд сыграл вничью с "Лестером" - 2:2, а "Ньюкасл" в свою очередь разошелся миром с "Кристалл Пелас" - 0:0.

О контрольных матчах украинских клубов

"Днепр-1" уже сыграл свой четвертый матч во время зимних сборов – на этот раз команда Кучера обыграла армянский "Пюник" 3:1. Дубль на счету Довбика, еще один гол у Назаренко. "Заря" в свою очередь уступила болгарскому "Локомотиву" 0:1, а "Черноморец" сыграл 1:1 со "Спартаком", тоже из Болгарии. В составе одесситов отличился Александр Гладкий. Лидер Первой лиги – "Полесье" - сыграл вничью 1:1 с воспитанниками академии "Шахтера".

В СМИ появилась информация, что Александр Ярославский не участвует в жизни "Металлиста", что создает определенные проблемы. Однако в харьковском клубе заявили, что это не соответствует действительности. Там подчеркнули, что у "Металлиста" нет задолженности по зарплате, к тому же команда отправилась на сборы в Турцию.

В рамках 19-го тура итальянской Серии А лидер чемпионата "Наполи" одолел "Салернитану". Победу команде Спалетти обеспечили голы Ди Лоренцо и Осимхена. Таким образом, неаполитанцы увеличили отрыв от "Милана" до 12 очков, но россонери свой матч в рамках этого тура сыграют 24 января, их соперником будет "Лацио".

Сан-себастьянцы разобрались на выезде с "Райо Вальекано" со счетом 0:2. Это их пятая победа подряд, так что они смогли догнать мадридский "Реал". Правда, у сливочных на две игры меньше. Замыкает топ-четверку Ла Лиги "Атлетико" – команда Симеоне в субботу победила "Вальядолид" 3:0. Матрасники от третьего места отстают на семь очков. Из зоны вылета вырвалась "Севилья", обыгравшая "Кадис" благодаря пенальти на 88-й минуте.