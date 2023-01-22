Левандовский 11-й раз стал игроком года в Польше
При этом Роберт получает награду 4-й раз подряд
Faisal HQ / Автор неизвестен
Нападающий "Барселоны" и сборной Польши Роберт Левандовски признан футболистом 2022 года в Польше.
Эта награда стала для польского форварда четвёртой подряд. Всего Левандовски становился лучшим футболистом страны 11 раз в карьере.
Напомним, Левандовски в составе "Баварии" стал чемпионом Германии по итогам сезона-2021/2022, после чего перешёл в "Барселону" летом 2022 года.
На чемпионате мира — 2022 года в Катаре Левандовски выступал в составе сборной Польши. Польская национальная команда смогла выйти в плей-офф турнира и проиграла сборной Франции в матче 1/8 финала ЧМ-2022 со счётом 1:3.
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