Роналду впервые попал в стартовый состав Аль-Насра на матч чемпионата Саудовской Аравии

Португальский форвард Криштиану Роналду сегодня, 22 января, дебютирует за "Аль-Наср" в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Новый клуб звездного португальца сыграет матч в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Иттифаком" Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Клубная пресс-служба в своем Twitter-аккаунте опубликовала стартовый состав клуба на предстоящий матч.

Роналду присоединился к команде зимой и получил рекордный контракт с зарплатой в 200 миллионов евро в год с учетом бонусов и коммерческих выплат.