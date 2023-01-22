Роналду впервые попал в стартовый состав Аль-Насра на матч чемпионата Саудовской Аравии
Звездный португалец сыграет с "Аль-Иттифаком"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Португальский форвард Криштиану Роналду сегодня, 22 января, дебютирует за "Аль-Наср" в матче чемпионата Саудовской Аравии.
Новый клуб звездного португальца сыграет матч в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Иттифаком" Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.
Клубная пресс-служба в своем Twitter-аккаунте опубликовала стартовый состав клуба на предстоящий матч.
???? || Starting lineup,@AlNassrFC vs @Ettifaq pic.twitter.com/zmXDCrmwhZ— AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) January 22, 2023
Роналду присоединился к команде зимой и получил рекордный контракт с зарплатой в 200 миллионов евро в год с учетом бонусов и коммерческих выплат.
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