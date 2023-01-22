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Роналду впервые попал в стартовый состав Аль-Насра на матч чемпионата Саудовской Аравии

Общие новости
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Звездный португалец сыграет с "Аль-Иттифаком"

Роналду впервые попал в стартовый состав Аль-Насра на матч чемпионата Саудовской Аравии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Португальский форвард Криштиану Роналду сегодня, 22 января, дебютирует за "Аль-Наср" в матче чемпионата Саудовской Аравии.

Новый клуб звездного португальца сыграет матч в матче 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии с "Аль-Иттифаком" Матч начнется в 19:30 по киевскому времени.

Клубная пресс-служба в своем Twitter-аккаунте опубликовала стартовый состав клуба на предстоящий матч.

Роналду присоединился к команде зимой и получил рекордный контракт с зарплатой в 200 миллионов евро в год с учетом бонусов и коммерческих выплат.

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В статье: Криштиану Роналду Аль-Наср
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