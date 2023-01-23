Ярмоленко забивает, Соболь собирается во Францию, Зинченко побеждает. Главные новости за 22 января

UA-Футбол собрал для вас самые важные футбольные новости за воскресенье, 22 января

Английская Премьер-лига подарила один из лучших матчей этого года – "Арсенал" принимал "Манчестер Юнайтед". Рашфорд открыл счет уже на 17-й минуте, но Нкетия быстро восстановил равновесие. Во втором тайме уже Сака вывел канониров вперед, на что ответил Лисандро Мартинез. Казалось, все идет до ничьей, но на 90-й минуте Нкетия забил победный для "Арсенала" гол - 3:2. Весь матч за лондонцев отыграл Александр Зинченко и в итоге был одним из лучших на поле. Команда Артеты сохранила отрыв от "Сити" на расстоянии пяти очков, к тому же имеет игру в запасе. Горожане в свою очередь в воскресенье разбили "Вулверхэмптон" 3:0 благодаря хет-трику Холанда.

После наказания туринцы из претендента по крайней мере на серебро превратились в середняка. В игре с "Аталантой" "Юве" дважды проигрывал, но в итоге свел матч к ничьей – 3:3. Лидером в составе Старой Синьоры стал Анхель Ди Мария, реализовавший пенальти и ассистировавший Данило. В составе "Аталанты" зажег Лукман, на счету которого дубль + результативный пас. Тем временем "Рома" обыграла "Специю" 2:0 - Эль-Шаарави и Абрахаму ассистировал Дибала. Римляне поднялись на четвертое место. Коваленко вышел на замену на 55-й минуте.

Виктор попал в заявку "Жироны" на матч против "Вильярреала", но на поле так и не появился. Его команда держалась 100 минут, а на 90+11 пропустила с пенальти и проиграла 0:1. "Барселона" минимально одолела "Хетафе" – все решил гол Педри. "Реал" разобрался с "Атлетиком" – 2:0. Забивали Бензема и Кроос. Сливочные отстают от каталонцев на три балла.

Андрей открылся под разрезной пас и реализовал выход один на один. Таким образом, "Аль-Айн" повел 0:2 в игре с "Аль-Батах". Впрочем, чтобы одержать победу команде Реброва пришлось изрядно понервничать. "Аль-Айн" остался в меньшинстве и соперник сравнял счет, но на 87-й минуте все же забил победный гол. Команда Реброва и Ярмоленко занимает седьмое место, отставая от лидера на 5 очков.

Бельгийские СМИ сообщают, что "Брюгге" принял предложение "Страсбура" по трансферу Эдуарда Соболя. Ожидается, что в ближайшее время левый защитник пройдет медосмотр и подпишет контракт. Будет ли это полноценный переход или аренда, не указывается. Соболь в текущем сезоне сыграл в 14 матчах за Брюгге, в которых отметился 1 голом. "Страсбург" пока 16-й.