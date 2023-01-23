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Правый фланг, смещение в центр, удар с левой и гол. Сегодня отмечает День рождения Арьен Роббен

Общие новости
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Жаль, что он получал много травм на протяжении карьеры

Правый фланг, смещение в центр, удар с левой и гол. Сегодня отмечает День рождения Арьен Роббен

Getty Images_

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Арьен Роббен родился 23 января 1984 года. Бывший нидерландский футболист, выигрывал чемпионаты четырех стран: Нидерландов с "ПСВ", Англии с "Челси", Испании с "Реалом" и Германии с "Баварией".

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Победитель Лиги чемпионов-2012/13 в составе мюнхенцев, забил решающий мяч на 89-й минуте и был признан лучшим игроком финального матча. Арьен – серебряный (2010) и бронзовый (2014) призер чемпионатов мира. Всего за карьеру сыграл на трех Мундиалях (2006, 2010, 2014) и трех чемпионатах Европы (2004, 2008, 2012). Входит в десятку лидеров в истории сборной Нидерландов по количеству сыгранных матчей и забитых мячей.

Главными игровыми качествами Роббена являлись высокая скорость, дриблинг, сильный и точный удар левой ногой после смещения с правого фланга.

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В статье: Арьен Роббен
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