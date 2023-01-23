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Сборная Польши близка к назначению Фернанду Сантуша

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Сборная Польши близка к назначению Фернанду Сантуша

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш близок к назначению в национальную команду Польши, сообщает Фабрицио Романо. Стороны обсуждают контракт до лета 2026-го.

Таким образом португальский специалист точно проведет команду через отбор и финальную часть Евро-2024 и отбор на чемионат мира в Северной Америке.

Напомним, что Сантуш руководил сборной Португалии с 2014-го и завоевал с командой золото на Евро-2016. На чемпионате мира-2018 Португалия в 1/8 уступила Уругваю (1:2); на Евро-2020 вылетела от сборной Бельгии в 1/8 (0:1), а на крайнем Мундиале уступила в 1/4 сборной Марокко (0:1).

Об уходе из сборной Португалии стороны объявили немного после окончания чемпионата мира.

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В статье: Португалия Польша Фернанду Сантуш
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