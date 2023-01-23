Сборная Польши близка к назначению Фернанду Сантуша
Похоже, чемпион Европы не останется без работы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш близок к назначению в национальную команду Польши, сообщает Фабрицио Романо. Стороны обсуждают контракт до лета 2026-го.
Таким образом португальский специалист точно проведет команду через отбор и финальную часть Евро-2024 и отбор на чемионат мира в Северной Америке.
Напомним, что Сантуш руководил сборной Португалии с 2014-го и завоевал с командой золото на Евро-2016. На чемпионате мира-2018 Португалия в 1/8 уступила Уругваю (1:2); на Евро-2020 вылетела от сборной Бельгии в 1/8 (0:1), а на крайнем Мундиале уступила в 1/4 сборной Марокко (0:1).
Об уходе из сборной Португалии стороны объявили немного после окончания чемпионата мира.
Poland are closing in on agreement to appoint Fernando Santos as new head coach — deal expected to be valid until June 2026 ???????? #Poland— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 23, 2023
Former Portugal coach is discussing the final details to get it done soon. pic.twitter.com/W4Ggguxyp6
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