Сборная Польши близка к назначению Фернанду Сантуша

Бывший главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш близок к назначению в национальную команду Польши, сообщает Фабрицио Романо. Стороны обсуждают контракт до лета 2026-го.

Таким образом португальский специалист точно проведет команду через отбор и финальную часть Евро-2024 и отбор на чемионат мира в Северной Америке.

Напомним, что Сантуш руководил сборной Португалии с 2014-го и завоевал с командой золото на Евро-2016. На чемпионате мира-2018 Португалия в 1/8 уступила Уругваю (1:2); на Евро-2020 вылетела от сборной Бельгии в 1/8 (0:1), а на крайнем Мундиале уступила в 1/4 сборной Марокко (0:1).

Об уходе из сборной Португалии стороны объявили немного после окончания чемпионата мира.

Poland are closing in on agreement to appoint Fernando Santos as new head coach — deal expected to be valid until June 2026 ???????? #Poland



Former Portugal coach is discussing the final details to get it done soon. pic.twitter.com/W4Ggguxyp6